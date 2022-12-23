Akşener'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' sözleri: 85 milyon açıklaması dikkat çekmişti! Kılıçdaroğlu'nun "Aramadı" iddiasına gündem olacak yanıt

İmamoğlu hakkındaki kararın ardından 6'lı masa etrafında şekillenen tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Akşener de tartışmaların yönünü belirleyecek nitelikte açıklamalara imza attı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kararın verildiği gün İmamoğlu'nun yanına giden Akşener'in kendisini aramadığını söylemişti. Akşener "Aradım, telefonu kapalıydı" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan "Bir parti başka partinin içişlerine karışmamalı" açıklamasına da yanıt veren Akşener, İmamoğlu'na bir kez daha güçlü destek vererek adaylık konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.
İYİ Parti lideri Akşener, Fox TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:
14 Aralık’ta sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı. Tüm liderleri aradım. Gövde gösterisi yapmak için aradım, izin almak için değil. Ekrem bey Millet İttifakı belediye başkanı. İzne ihtiyacım yok. Bunu ima edeni fena çarparım.
Aday belirleme işi 6'lı masanın liderlerine bu seçim bırakıldı. Dolayısıyla bir siyasi partinin içişlerine karışmak gibi bir durum yok.
Ekrem İmamoğlu'nu orada sap gibi mi bırakacaktık? Bir hayal etsenize otobüs üzerinde tek başına olduğunu.