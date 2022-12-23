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Akşener'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' sözleri: 85 milyon açıklaması dikkat çekmişti! Kılıçdaroğlu'nun "Aramadı" iddiasına gündem olacak yanıt

23.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki göndermeler dikkat çekiyor. Saraçhane mitinginde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için "16 milyon" vurgusu yaparken Akşener'in "85 milyon" demesi gündem olmuştu. Akşener son açıklamasında İmamoğlu için "Sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" dedi. Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun "Beni aramadı" iddiasına da yanıt verdi.

Akşener'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' sözleri: 85 milyon açıklaması dikkat çekmişti! Kılıçdaroğlu'nun "Aramadı" iddiasına gündem olacak yanıt

İmamoğlu hakkındaki kararın ardından 6'lı masa etrafında şekillenen tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Akşener de tartışmaların yönünü belirleyecek nitelikte açıklamalara imza attı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kararın verildiği gün İmamoğlu'nun yanına giden Akşener'in kendisini aramadığını söylemişti. Akşener "Aradım, telefonu kapalıydı" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan "Bir parti başka partinin içişlerine karışmamalı" açıklamasına da yanıt veren Akşener, İmamoğlu'na bir kez daha güçlü destek vererek adaylık konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.

"BUNU İMA EDENİ FENA ÇARPARIM"

İYİ Parti lideri Akşener, Fox TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • 14 Aralık’ta sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı. Tüm liderleri aradım. Gövde gösterisi yapmak için aradım, izin almak için değil. Ekrem bey Millet İttifakı belediye başkanı. İzne ihtiyacım yok. Bunu ima edeni fena çarparım.

  • Aday belirleme işi 6'lı masanın liderlerine bu seçim bırakıldı. Dolayısıyla bir siyasi partinin içişlerine karışmak gibi bir durum yok.

  • Ekrem İmamoğlu'nu orada sap gibi mi bırakacaktık? Bir hayal etsenize otobüs üzerinde tek başına olduğunu.

  • Sayın Erdoğan 'Bu şarkı bitmeyecek' dedi. Bitmedi de. Bakın şimdi cumhurbaşkanı. Ekrem İmamoğlu için de bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter.
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