Akşener'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' sözleri: 85 milyon açıklaması dikkat çekmişti! Kılıçdaroğlu'nun "Aramadı" iddiasına gündem olacak yanıt

İmamoğlu hakkındaki kararın ardından 6'lı masa etrafında şekillenen tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Akşener de tartışmaların yönünü belirleyecek nitelikte açıklamalara imza attı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kararın verildiği gün İmamoğlu'nun yanına giden Akşener'in kendisini aramadığını söylemişti. Akşener "Aradım, telefonu kapalıydı" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan "Bir parti başka partinin içişlerine karışmamalı" açıklamasına da yanıt veren Akşener, İmamoğlu'na bir kez daha güçlü destek vererek adaylık konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.

"BUNU İMA EDENİ FENA ÇARPARIM"

İYİ Parti lideri Akşener, Fox TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle: