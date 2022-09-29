HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Seçim
  4. Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

29.09.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılırken yapılan seçim anketlerinin sonuçları yakından takip ediliyor. Araştırma şirketi MAK’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, 2022 yılında yaptıkları 8 anketin sonuçlarını değerlendirdi. İYİ Parti'ye dikkatleri çeken Kulat, partinin oy oranın yüzde 15'in altına inmediğini ifade etti.

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Haziran 2023'de yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılırken seçimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Seçimlerde hangi partinin ne kadar oy olacağı merak edilirken toplumun nabzı yapılan seçim anketleriyle tutuluyor. Araştırma şirketi MAK’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, Sözcü'den Saygı Öztürk'e partiler ve ittifakların oy oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

thumbs_b_c_30d9a2ef2b955a9e80b0b0b943b66d52

AK PARTİ'NİN OY ORANINDA SON DURUM

2022 yılı içerisinde yapılan 8 anketten 7'sinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altında görüldüğünü ve hatta yüzde 26,5'e kadar oranın indiğini ifade eden Kulat, son ankette konut, EYT, 3600 gibi konularla birlikte AK Parti'nin oy oranını yüzde 31'e kadar çıkardığını açıkladı.

MHP'DE 'DEVLET BAHÇELİ' ETKİSİ

6,5-7 oy oranı gözüken MHP'nin oy oranlarında toparlanma yaşandığını ifade eden Kulat, bunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği mitinglere bağladı.

DİKKAT ÇEKEN İYİ PARTİ DETAYI

Millet İttifakı'na değinen Kulat, oy oranı yüzde 25-26 arasında seyreden CHP'nin bazı zamanlarda oylarını yüzde 27'ye çıkardığını aktardı. İYİ Parti'ye dikkatleri çeken Kulat, 8 ankette partinin oy oranlarının yüzde 15'in altına hiç düşmediğini, 17-16 bandında seyrettiğini ifade etti.

AKŞENER'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu masanın oluşmasındaki teklif sahibi Kılıçdaroğlu'dur. 6'lı masayı toplayan o. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona katıldığımı ifade ettim. Benim söylediğim bir şey daha var, kazanacak bir aday olmalı. Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut. Diğer liderlerin de mevcut. O masada bir tek kişi var o da benim, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 'ben aday değilim' dedim. Aday değilim dediğim için pişman değilim" demişti.

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den canlı yayında net sözler! 'Çok endişem var' diyerek adaylık sürecini değerlendirdi İYİ Parti lideri Meral Akşener'den canlı yayında net sözler! 'Çok endişem var' diyerek adaylık sürecini değerlendirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı varFlaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var
Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdiErdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi
Erdoğan'dan dikkat çeken gönderme! "Son dönemde sosyal medyada görüyorum"Erdoğan'dan dikkat çeken gönderme! "Son dönemde sosyal medyada görüyorum"
Anahtar Kelimeler:
seçim CHP MHP İYİ Parti ak parti anket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için 9.900 TL iddiaları gündem olmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında EYT ve asgari ücret zammı için kritik sözler! ‘Şüpheniz olmasın’

Asgari ücret için 9.900 TL iddiaları gündem olmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında EYT ve asgari ücret zammı için kritik sözler! ‘Şüpheniz olmasın’

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

Kabine'de seçim öncesinde revizyon olacak mı? Tartışılan konu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında dikkat çeken yanıt

Kabine'de seçim öncesinde revizyon olacak mı? Tartışılan konu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında dikkat çeken yanıt

Tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

Tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

İlginizi Çekebilir

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sert rakiplere karşı savaşmaya hazır mısınız?

Sert rakiplere karşı savaşmaya hazır mısınız?

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.