Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Haziran 2023'de yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılırken seçimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Seçimlerde hangi partinin ne kadar oy olacağı merak edilirken toplumun nabzı yapılan seçim anketleriyle tutuluyor. Araştırma şirketi MAK’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, Sözcü'den Saygı Öztürk'e partiler ve ittifakların oy oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ'NİN OY ORANINDA SON DURUM

2022 yılı içerisinde yapılan 8 anketten 7'sinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altında görüldüğünü ve hatta yüzde 26,5'e kadar oranın indiğini ifade eden Kulat, son ankette konut, EYT, 3600 gibi konularla birlikte AK Parti'nin oy oranını yüzde 31'e kadar çıkardığını açıkladı.

MHP'DE 'DEVLET BAHÇELİ' ETKİSİ

6,5-7 oy oranı gözüken MHP'nin oy oranlarında toparlanma yaşandığını ifade eden Kulat, bunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği mitinglere bağladı.

DİKKAT ÇEKEN İYİ PARTİ DETAYI

Millet İttifakı'na değinen Kulat, oy oranı yüzde 25-26 arasında seyreden CHP'nin bazı zamanlarda oylarını yüzde 27'ye çıkardığını aktardı. İYİ Parti'ye dikkatleri çeken Kulat, 8 ankette partinin oy oranlarının yüzde 15'in altına hiç düşmediğini, 17-16 bandında seyrettiğini ifade etti.

AKŞENER'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu masanın oluşmasındaki teklif sahibi Kılıçdaroğlu'dur. 6'lı masayı toplayan o. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona katıldığımı ifade ettim. Benim söylediğim bir şey daha var, kazanacak bir aday olmalı. Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut. Diğer liderlerin de mevcut. O masada bir tek kişi var o da benim, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 'ben aday değilim' dedim. Aday değilim dediğim için pişman değilim" demişti.



