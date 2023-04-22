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Akşener ve Yavaş bir araya geldi! 'Ne yaptınız' sorusuna böyle yanıt verdi: 'Fırsat bulamadık ki...'

22.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs tarihine adım adım yaklaşılırken siyasi liderlerin programları da hızlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'e "25 yıldır siz ne yaptınız?" diye sorulduğuna işaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Fırsat bulamadık ki biz bir şey yapalım. O fırsatı şimdi istiyoruz. Çünkü 'Ne yaptınız?' sorusu sadece iktidara sorulacak bir şeydir" dedi.

Akşener ve Yavaş bir araya geldi! 'Ne yaptınız' sorusuna böyle yanıt verdi: 'Fırsat bulamadık ki...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin Ankara İl Başkanlığınca Gölbaşı ilçesindeki bir otelde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Uzun yıllardan beri iktidardan uzak olduklarına işaret eden Akşener, bu yüzden ne söylerlerse söylesinler siyasi mücadelelerinin soyut kaldığını kaydetti.

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Akşener, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Yavaş'ın sosyal belediyecilik anlayışı ve icraatlarıyla Millet İttifakı'nın iktidara geldiğinde neler yapabileceğini somut olarak gösterdiğini belirtti.

BİRİNCİ PARTİ VURGUSU

Seçimlerden birinci parti olarak çıkmak zorunda olduklarını vurgulayan Akşener, "Eğer Millet İttifakı'nın ortak belediye başkanlarının yaptığı somut hizmetlerin, iftiraları nasıl yere düşürdüğünü gördüysek, bugün Millet İttifakı'nın tümüne atılan iftiraların da ortadan kalkabilmesi ve bunlara seçmenin inanmasının önüne geçilmesi, İYİ Parti'nin kadrolarının görünür olması, oy oranının yüksek olması, çok milletvekili çıkarmaktan geçiyor." diye konuştu.

"ÜLKEYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Meral Akşener, devletin ayarlarını bozduğunu iddia ettiği mevcut sistemin, demokrasi yoluyla değişmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Çünkü devletin hafızası gitmiş. Çünkü 'devlet eşittir benim' diyen bir kişiyle karşı karşıyayız. Milletin vergileriyle kurulmuş, devletin kamu binalarının üzerinde Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep beyin resmi, onun propagandası nasıl olur ya? Böyle bir ülke olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

MANSUR YAVAŞ: BİRÇOK İFTİRA ATILDI

Mansur Yavaş da bugün olduğu gibi 2019'daki yerel seçimlerde de kendisine birçok iftira atıldığını ve "Ankara'yı yönetemeyeceğinin" söylendiğini hatırlatarak, "31 Mart seçimleri bütün Türkiye'nin bir yönetimde değişiklik olduğu zaman, ne olacağını göstermesi açısından çok önemliydi." dedi.

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"FIRSAT BULAMADIK Kİ..."

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener'e "25 yıldır siz ne yaptınız?" diye sorulduğuna işaret eden Yavaş, "Fırsat bulamadık ki biz bir şey yapalım. O fırsatı şimdi istiyoruz. Çünkü 'Ne yaptınız?' sorusu sadece iktidara sorulacak bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, vatandaşların baskı altında yaşadığını iddia ederek, "Gençler tweet atamıyor, tweet atarsa aynı gece evinden alınıyor. Dün Adıyaman'daki provokasyonları gördünüz. Bakalım iktidar bunlarla ilgili bir adım atacak mı?" diye sordu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Meral Akşener İYİ Parti

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