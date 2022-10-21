Alanların öve öve bitiremediği sonbahara en yakışan elbise modelleri

Herkesin övgüyle söz ettiği, birbirinden şık elbiselerle tanışmaya hazır mısınız? Sonbahar stilinin olmazsa olmaz elbise modelleri sizinle tanışmayı bekliyor. Havaların yavaş yavaş serinlediği sonbahar aylarında stilinizi ön plana çıkaracak son moda parçalar tercih ederek herkesin tarzınızı kıskanmasını sağlayabilirsiniz. Tarzınıza yeni dokunuşlar katmak için en şık elbiseleri keşfetmeye ne dersiniz?

1. Sadelikten hoşlananlara: United Colors of Benetton Elbise

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yaz aylarında romantik bir hava yaratan pastel tonları sonbahara taşımaya ne dersiniz? United Colors of Benetton Elbise, pastel renginin huzur veren göz kamaştırıyor. %100 lyocell kumaş kullanılarak üretilen parçanın boyu, diz kapağının hemen üzerinde bitiyor. Yaka ve cep ağızlarındaki fırfır detaylarıyla hareketli bir görünüm kazanan uzun kollu elbiseye bayılacaksınız.

2. İddialı bir görünüm isteyenlere: Deafox Uzun Kollu Yırtmaçlı Triko Elbise

Daha cesur bir görünüm yaratmak istiyorsanız Deafox Uzun Kollu Yırtmaçlı Triko Elbise'yi incelemelisiniz. Rengiyle iç açan triko elbise, vücudunuzu sararak tüm hatlarınızı ön plana çıkarıyor. Modelin diz altında biten etek boyu, yırtmaç detayıyla tamamlanıyor. Elbise, uzun kolları ve köprücük kemiklerinizi ortaya çıkaran kalp yakasıyla dengeli bir görünüm sunuyor.

3. Sonbahar ruhunu stiline taşımak isteyenlere: Trendyolmilla Kemerli Gömlek Elbise

Rengi ve görünümü ile trençkotu andıran Trendyolmilla Kemerli Gömlek Elbise, sonbaharın en trend parçalarından biri olmaya aday. %100 pamuklu kumaştan üretilen parça, balon kolları ve rengiyle kontrast yaratan düğme detayları ile hareket kazanıyor. Önden düğmeli olması sayesinde rahatça giyilip çıkarılabiliyor. Kalın kemeri ile belinizin daha ince görünmesini sağlıyor.

4. Sıcak tonları sevenlere: Hatice Civelek Çiçek Desenli Elbise

Hatice Civelek Çiçek Desenli Elbise, sıcacık rengi ve çiçek desenleriyle kalbinizi kazanacak. Midi boyuyla daha alımlı görünmenize olanak sunan parçanın önünde sarı düğme detayları yer alıyor. Geniş kollu parçanın kol ağızlarında lastik detayları bulunuyor. Salaş bir görünüme sahip olan elbiseyi şık kemerlerle birleştirerek bohem bir hava yakalayabilir, farklı ayakkabı seçenekleriyle son moda bir görünüm yaratabilirsiniz.

5. Eşsiz bir ofis stili yaratmak isteyenlere: Trendyolmilla Yaka Detaylı Elbise

Sınırlı sayıda üretilen Trendyolmilla Yaka Detaylı Elbise, listenin en şık parçalarından biri olarak göz kamaştırıyor. Özellikle ofis stilinizin en büyük kurtarıcısı olacak parçanın rengi ve kumaş dokusu alanlar tarafından tam not alıyor. Gömlek yakasını, derin bir V dekoltenin takip ettiği elbiseyi drape detayı tamamlıyor. Mini boyu ve uzun kollarıyla dengeyi yakalıyor.

6. Mevsimin en soğuk havalarını şık elbiselerle tamamlayanlara: Quincey Örme Elbise

Sonbahar günleri bazen güneşli bazen serin ve yağmurlu oluyor. Bulutların göğü sardığı günlerde stilinizi ön plana çıkaracak Quincey Örme Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Diz üstünde biten hâki renkli örme elbise, bol kalıbıyla rahat bir stil sunuyor. Modelin uzun ve geniş kolları bileklerinizi saran manşet detayıyla buluşuyor. Boğazlı yakasıyla sizi serin havalardan koruyor. Elbiseyi ister spor ayakkabılarla ister botlarla tamamlayabilirsiniz.

7. Trendleri takip edenlere: Olalook Bordo Bel ve Manşet Detaylı Kaşe Elbise

Sezonun trendlerini havalı bir görünümle birleştiren Olalook Bordo Bel ve Manşet Detaylı Kaşe Elbise'ye de listede yer vermesek olmazdı. Dinamik desenlerle bezenmiş parça, bel bölümünde yer alan lastikli büzgü detayıyla hareket kazanıyor. Elbisenin kol manşetleri beldeki hareketi tamamlarken genç bir stil yaratıyor. Yatay ve dikey çizgiler ise kaşe kumaş elbiseyi farklı bir görünüme kavuşturuyor.

8. Retro âşıklarına: DeFacto Uzun Kollu Elbise

Birkaç sezondur görmeye alışık olduğumuz retro desenler DeFacto Uzun Kollu Elbise'de de karşımıza çıkıyor. Zamanın eskitemediği hareketli desenleri açık renklerle buluşturan elbise, nostaljik şıklık isteyen herkesin favorisi olmaya aday. Regular fit kalıbıyla rahat bir kullanım sağlayan parça, bisiklet yakasıyla tamamlanıyor. Mini boyuyla bacak boyunu uzatıyor.

9. Farklılık arayanlara: Mistaha Uzun Örme Elbise

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Listede yer alan bir diğer örme elbise ise Mistaha Uzun Örme Elbise. Günlük kullanıma uygun parça, yumuşacık dokusuyla rahat bir his uyandırıyor. Üç farklı renk kombinasyonuyla muhteşem bir uyum yakalıyor. Bu üç farklı renk birleşimini, farklı örgü stilleriyle taçlandırıyor. Etek ucunda yer alan ribana geçişiyle uzun bir kazağı andırıyor.

10. Hep genç kalanlara: Koton Volanlı Gömlek Elbise

Hareketli detaylarıyla genç bir görünüm yaratan Koton Volanlı Gömlek Elbise, listenin son parçası. Beli büzgülü elbise, geniş kalıbıyla rahat bir stil yaratıyor. Modelin gömlek yakalı üst kısmı, kırmızı düğme detaylarıyla tamamlanıyor. Böylece elbiseyi daha rahatça giyip çıkarmak mümkün oluyor. Mini etek boyunu uzun kollarla tamamlayan parçayı kaçırmayın!