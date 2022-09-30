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  4. Ali Babacan'ın 6 sıfır atılmasıyla ilgil 'Erdoğan' iddiası olay oldu! Yanıt Varank'tan geldi: Tıpış tıpış gelip fotoğrafa girmişti...

Ali Babacan'ın 6 sıfır atılmasıyla ilgil 'Erdoğan' iddiası olay oldu! Yanıt Varank'tan geldi: Tıpış tıpış gelip fotoğrafa girmişti...

30.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirasından 6 sıfır atılacağını gazeteden öğrendiğini belirtmişti. Söz konusu açıklamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi. Bakan Varank açıklamasında "Sadece şaşırıp tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti" dedi.

Ali Babacan'ın 6 sıfır atılmasıyla ilgil 'Erdoğan' iddiası olay oldu! Yanıt Varank'tan geldi: Tıpış tıpış gelip fotoğrafa girmişti...

6'lı masa ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk oldu. Babacan, 2005 yılında Türk Lirasından 6 sıfır atılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu aktardı. Erdoğan'ın kararı gazeteden öğrendiğini aktaran Babacan, Erdoğan'ın kendisine "Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın?" dediğini söylediğini ifade etti.

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BAKAN VARANK'TAN BABACAN'A YANIT: TIPIŞ TIPIŞ GELİP...

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Bu açıklamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi. Varank sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babacan’ın mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte. Paradan 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Başbakan, Babacan’ı arayıp ‘yılbaşı gecesi ATM’den YTL çekeceğim’ dediğinde, sadece şaşırıp, tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti."


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