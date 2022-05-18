Amazon üzerinden satın alabileceğiniz şıklığıyla göz kamaştıran eşsiz mobilya önerileri

Tarzınızı yansıtan mobilyalarla dekore edilen ev, yuva gibi hissettiriyor. Zamanla eskiyen mobilyalarınızı değiştirerek ya da yeni ihtiyaçlarınıza uygun ürünler alarak ev dekorasyonunu güncel ve zevkinize uygun hâle getirebilirsiniz. Evinize çok yakışacak hem kullanışlı hem kaliteli hem şık mobilya önerileri isterseniz Amazon üzerinden satın alabileceğiniz ürünleri listelediğimiz yazımıza göz atabilirsiniz. Haydi, başlayalım!

1. En tatlı uykular için: Veronika Yatak

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Yatak odası en özel alanlardan biri. Dinlendiren, deliksiz ve rahat uyku için konforlu bir yatak ise olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Vücut yapınıza uyum sağlayabilecek, beklentilerinize cevap verecek, uyku kalitenizi arttıracak ve orta sertlikte bir ürün isterseniz Veronika Yatak tam size göre! Full ortopedik üst süngeri vücut yapınıza uyum sağlıyor. Böylece bel, boyun ve sırt ağrılarına neden olmuyor. Bonnel Spring teknolojisi, vücut ağırlığınızı dengeleyerek ağırlığınızın yatağa eşit şekilde yayılmasını sağlıyor. Böylece hem yatağı uzun yıllar kullanmanıza hem çok daha konforlu bir uyku deneyimi yaşamanıza imkân tanıyor. Dayanıklı jakar kumaşı sayesinde kolay deforme olmuyor.

2. En güzel oturma odaları için: Bellona Ruby Sağ Uzanmalı Köşe L Koltuk

Dinlendiğiniz, misafirlerinizi ağırlayıp keyifli vakit geçirdiğiniz oturma odası ya da salonda yer alan koltuklar ne kadar konforluysa bu alanlarda vakit geçirmek o kadar keyifli oluyor. Eğer hem şıklığıyla oturma odanıza çok yakışacak hem rahatlığıyla tüm yorgunluğunuzu alacak L koltuk arayışındaysanız tavsiyemiz Bellona Ruby Sağ Uzanmalı Köşe L Koltuk. Açılarak yatak olabilen model, misafirleriniz için ekstra alan sağlıyor. Yüksek ayak tasarımı ve kaliteli kumaşı temizliği kolaylaştırıyor. Sağlığa zarar vermeyen kaliteli sünger malzemeyle üretilen koltuk, uzun yıllar size eşlik ediyor.

3. Konforlu köşeler için: Evodeko Nini Sallanan Ahşap Berjer

Salon, yatak ya da çalışma odası, okuma alanı, teras ve balkonlarda konforlu köşeler oluşturmaya ne dersiniz? Bunun için tek ihtiyacınız olan konforlu ve şık bir berjer! Evodeko Nini Sallanan Ahşap Berjer minimal tasarımıyla fazla yer kaplamıyor. Orta sert konforlu minderi ve gürgen ağacından yapılan sağlam ayakları ile evinize şıklık katıyor. Leke tutmayan eddy kumaşı ise silinerek kolayca temizlenebiliyor. Sallanan mekanizmalı olduğu için dilerseniz bebek odasında da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Zarif tasarımıyla evinize çok yakışacak berjer, 4 farklı renk seçeneği ile sizi bekliyor. Acele edin!

4. Şık ve kullanışlı: KZY Orta Sehpa

Ev dekorasyonunu tamamlayan unsurlardan biri de sehpalar. Atıl durumdaki köşeleri hareketlendirmekle kalmayan sehpalar aynı zamanda bardak ve kumanda gibi eşyaları koymak için de alan sunuyor. Farklı ihtiyaçlar için üretilen, çeşitli boyutlarda birçok model arasında kayboluyor ve bir türlü karar veremiyorsanız KZY Orta Sehpa'ya göz atabilirsiniz. Kanserojen madde içermeyen, paslanmaz profil ve birinci kalite yonga levha ile üretilen sehpayı evinizin her köşesinde değerlendirebilirsiniz. Sehpanın alt bölmesine dilerseniz dergi ve kitap gibi ürünleri depolayabilir dilerseniz saksılarla dekore edebilirsiniz. Geniş sepet tasarımıyla hem şık hem kullanışlı sehpayla evinize şık bir dokunuş yapmaya ne dersiniz?

5. Şıklığıyla göz kamaştıran: Albero Mobilya Pırıltı Kulisli Makyaj Masası

Yatak odanızda kullanabileceğiniz, ışıklı tasarımıyla kusursuz makyaj görünümü elde etmenize yardım edecek, şık bir makyaj masasına ne dersiniz? Cevabınız "Evet" ise Albero Mobilya Pırıltı Kulisli Makyaj Masası'nı değerlendirebilirsiniz. Ayna ve puf ile gelen ürün kullanışlı yapısıyla ve minimal boyutuyla hemen her eve kolayca uyum sağlıyor. Beyaz lambaları sayesinde istediğiniz makyaj görünümünü elde edebilirsiniz. 2 adet çekmecesine makyaj ürünlerinizi yerleştirebilir, böylece dağınıklığı engelleyebilirsiniz. Ayna kenarında yer alan 2 adet rafa sık kullandığınız ürünleri koyabilirsiniz. Konforlu pufunu kullanmadığınız zamanlarda masanın altına yerleştirerek yerden tasarruf edebilirsiniz.

6. Evinize çok yakışacak: Volga Kitaplık

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Keyifli okuma alanları oluşturmaya ya da bir türlü değerlendiremediğiniz köşelerinizi kitaplıkla hareketlendirmeye ne dersiniz? Kanserojen madde içermeyen, salon ya da çalışma odasında kullanabileceğiniz Volga Kitaplık şık tasarımıyla evinize çok yakışacak! 8 adet rafı ve 2 adet çekmecesiyle oldukça kullanışlı ürün, ihtiyaç duyduğunuz depolama alanını sağlıyor. Raflara kitapların yanı sıra dilerseniz dekoratif objeler de yerleştirerek tarzınızı yansıtabilirsiniz. Yüksek ayak tasarımı temizliği kolaylaştırıyor. Antrasit ve ahşap renklerin mükemmel uyumunu yansıtan kitaplık, hemen her dekorasyona kolayca uyum sağlıyor. Demonte gelen ürünü dakikalar içinde kurarak kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz.

7. Salon dekorasyonuna yeni bir soluk getirin: Milestone TV Ünitesi

Küçük yaşam alanı olanlara ya da minimal tasarımları tercih edenlere harika bir önerimiz var, Milestone TV Ünitesi! Zarif tasarımı ve minimal boyutu ile hemen her dekorasyona kolayca uyum sağlayacak TV ünitesi ile dev dekorasyonunuza şık bir dokunuş yapabilirsiniz. Orta bölümde yer alan 2 adet rafı, uydu alıcı ve modem gibi cihazlar için yer sunuyor. İki yanda bulunan kapaklı dolabı ise depolamak istediğiniz ürünler için ekstra alan sağlıyor. Zarif metal ayakları yerden yüksek tasarlandığı için temizliği kolaylaştırıyor. Dolap kapaklarında yer alan metal detaylar, ünitenin ayaklarıyla mükemmel uyum sağlıyor.

8. Ekstra depolama alanı isteyenlere: Variant Milan Konsol

Özel günlerde kullandığınız şık yemek takımlarınız için mutfakta yeteri kadar yeriniz yoksa kaliteli bir konsol edinerek ihtiyaç duyduğunuz depolama alanına sahip olabilirsiniz. 7 farklı renk seçeneğiyle sizi bekleyen Variant Milan Konsol, geniş saklama alanıyla oldukça kullanışlı. Konsolda 2 adet dolap bulunuyor. Her dolapta 2 raf olduğu için tüm eşyalarınızı rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Dolap üstünde yer alan açık raflara ve üst yüzeyine dekoratif objeler yerleştirerek dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Kaliteli malzemesiyle uzun yıllar size eşlik edecek konsolu ister mutfakta ister salonda konumlandırabilirsiniz.