Ankara’da bayramlaşma günü: AK Parti ile CHP’den dikkat çeken "birlikte çalışma" mesajları

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, Ankara’nın bir geleneği olan siyasi parti bayramlaşmalarına sahne oluyor. Başkentteki ilk bayramlaşma töreni CHP Genel Merkezi’nde CHP ile AK Parti arasında gerçekleşti.

CHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma törenine AK Parti heyetine AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlık etti.

Heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki kabul heyeti karşıladı. Bayramlaşmada ilk başlık ekonomi oldu.

"HEP BERABER ÇALIŞMA DUYGUSUNDAYIZ"

Bu noktada Nazlıaka, bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğunu söyledi, “Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz.” dedi.

"KUTUPLAŞMAYI BIRAKIP KALP KALBE GELMEMİZ GEREKİYOR"

AK Parti heyetinin başındaki Sert ise sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. “Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor.” diyen Sert, “Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

31 Mart seçim sonuçlarına da değinen Sert, “Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor.” dedi.

Bayramlaşmada bir diğer sıcak konu ise İsrail saldırıları altındaki Gazze’ydi. Aylin Nazlıaka, İsrail’e yönelik alınan tedbirleri olumlu karşıladıklarını aktardı, “Nasıl uygulanacağını takip edeceğiz.” dedi.

AK Parti Genel Merkezi’ndeki bayramlaşmada ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ev sahipliği yaptı. AK Parti heyeti, ziyarette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, başkanlığındaki heyetle, AK Parti Genel Merkezi’nde görüşerek bayramlaştı.

AK Parti heyetinin ikinci misafiri ise MHP heyeti oldu. MHP heyetine Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz başkanlık etti.

AK Parti bugün MHP, İYİ Parti, HÜDA Par, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve Vatan Partisi’yle de bayramlaşacak.

AK Parti'nin yanı sıra DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi, CHP'nin bayramlaşacağı partiler arasında yer alıyor.

MHP’DEKİ BAYRAMLAŞMA AK PARTİ ZİYARETİYLE BAŞLADI

MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında parti genel merkezine gelen heyetleri kabul etti.

MHP heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan AK Parti ve DSP heyetleriyle görüştü.

İYİ PARTİ'YE İLK ZİYARETİ SAADET PARTİSİ’NDEN

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında parti genel merkezine gelen heyetleri kabul etti.

Vural ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

SAADET PARTİSİNİN BAYRAMLAŞMA ZİYARETLERİ

Saadet Partisi’nde ise bayramlaşma ziyaretleri İYİ Parti ve Demokrat Parti ile başladı.

Saadet Partisi heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan İYİ Parti Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu ve Demokrat Parti GİK Üyesi Nur Kaan başkanlığındaki heyetle, Saadet Partisi Genel merkezinde görüşerek bayramlaştı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





