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Ankara'da hareketli dakikalar! Adliye binasına ateş açtı

23.03.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ankara Haymana Adliyesine silahla ateş açıp kaçan kişi yakalandı. Adliye binasına 12 kurşun isabet ettiği belirlendi. Mesai saati bitiminden sonra gerçekleşen olay sırasında binada sadece bir görevlinin bulunduğu, silahla ateş açan kişinin alkollü olduğu öğrenildi.

Ankara'da hareketli dakikalar! Adliye binasına ateş açtı

Son dakika... Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen S.Ö. (24), Haymana Adliyesine akşam saatlerinde tabancayla henüz bilinmeyen nedenle ateş açtı. Olay yerinden kaçan S.Ö polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİYE YAKININDA YAKALANDI

Adliyenin önünden kaçan S.Ö, polis ekiplerince yaklaşık 500 metre ileride yakalandı. Polisin incelemesinde, adliye binasına 12 kurşun isabet ettiği, giriş kapısının camının kırıldığı belirlendi.

Mesai saati bitiminden sonra gerçekleşen olay sırasında adliye binasında sadece bir görevlinin bulunduğu, diğer personelin daha önce binadan ayrıldığı öğrenildi.

S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Haymana
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