Anne 15 ve 5 yaşındaki kızlarını silahla vurmadan önce uyku ilacıyla bayılttı! Detaylar kan dondurdu... Can havliyle polisi arayıp şikayet etti

2018 yılının Ağustos ayında Veronica Youngblood isimli anne kızları 15 yaşındaki Sharon Castro ve 5 yaşındaki Brooklynn Youngblood McLean'deki apartman dairelerindeki yataklarında uyku ilacıyla uyuşturduktan sonra vurmuştu. 5 yaşındaki Brooklynn başından tek bir kurşunla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Sharon bir kez sırtından ve bir kez göğsünden vuruldu ve daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Sharon, olay yerinde yaralı haldeyken polisi arayarak durumu haber verdi.

SONUNDA SUÇUNU KABUL ETTİ

Youngblood, dedektiflere, uzun süren bir velayet anlaşmazlığının ardından onları ve kendisini öldürmeyi planladığını söyledi. 38 yaşındaki anne kızlarının hayatına son vermeden önce cinayette kullandığı tabancayı olay gününden 9 gün önce aldığını itiraf etti.

38 yaşındaki Veronica Youngblood iki kez birinci derece cinayet ve iki kez ağır ateşli silah kullanmaktan suçlu bulunmasının ardından 78 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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