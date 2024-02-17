Antienflamatuar kış çayı: Üşütmek üzereymiş gibi hissettiğinizde hemen için! Hastalığı başlamadan bitiriyor

Kış mevsiminde vücudumuzun direnci oldukça düşük oluyor. Soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara yakalanma riskinin arttığı bu dönemlerde doğadan gelen bazı iyileştirici bitkiler sayesinde bu riski azaltmak mümkün. Antienflamatuar kış çayı, üşütmek üzereymiş gibi hissettiğinizde hemen içebileceğiniz bir çaydır. Bu çay, vücutta anti-enflamatuar etkiler sağlayarak hastalığı başlamadan önce durdurabilir.

HASTALIKSAVAR KIŞ ÇAYI

Antienflamatuar ve bağışıklık destekleyici kış çayım için gerekli malzemeler;

Tüm malzemelerin üzerine sıcak su ekleyip 2-3 dakikada kadar kaynatın. Daha sonra mis gibi kokan şifa çayınızın tadını çıkarın. Çayınızın içine sevdiğiniz diğer meyvelerden de ekleyebilirsiniz.

Zencefil, zerdeçal, fesleğen, zahter, muskat, biberiye, soğan ve sarımsak gibi besinler çok sayıda antienflamatuar bileşen içerir. Esansiyel yağlar, flavonoidler, tanenler ve vitaminler vücudun kendini korumasına ve enflamasyonu azaltmaya yardımcı olur.

Afiyet Şifa Olsun!







