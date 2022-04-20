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Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

20.04.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu ürün gibi araçlar da zaman içinde yıpranıyor ancak doğru ürünleri seçerek aracınızın bakımını yapabilir ve yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Siz de yıllara yenik düşmeye başlayan aracınızın yıpranmış görüntüsünden kurtulmak ve havasını tamamen değiştirmek istiyorsanız en büyük yardımcınız olacak ürünleri listelediğimiz yazımıza mutlaka göz atmalısınız!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

Aracınız zamanla çeşitli sebeplerle aşınabilir. Bu durum ise aracınızın kötü ve eski görünmesine neden olabilir. Aracınıza yeni görünüm kazandırmak ise doğru ürünlerle oldukça kolay. Tabii yeni görünüm kazandıracak ürünleri seçerken aracınıza uygun olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Her ürün her modele uygun olmayabilir. Bu durum da boşa masrafa neden olabilir. Aracınızı yıpranmış görüntüden kurtaracak ve aracınızın havasını tamamen değiştirecek koltuk kılıfından torpido kılıfına, paspastan tavan filesine kadar birbirinden güzel ürünlerle tanışmaya ne dersiniz? Cevabınız "Evet" ise daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Yeni görünüm için Vientex Koltuk Kılıfı

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

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Yıpranan koltuklar aracınızın kötü görünmesine neden oluyor. Kaliteli ve doğru koltuk kılıfı seçerek bu sorundan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Vientex Koltuk Kılıfı, 8 mm kalınlığa sahip yüksek kaliteli süngeri sayesinde konforlu kullanım sunuyor. 3 katmanlı nakış ile özel olarak birleştirilen ürün, uzun süre size eşlik ediyor. Koltuğa kolayca takılan kılıf için herhangi bir profesyonel yardım almaya da gerek yok. Sabitleme lastikleri sayesinde kaydırma yapmıyor. Böylece kılıfı sürekli düzeltmek zorunda kalmıyorsunuz. Ürünü tüm binek ve hafif ticari araç koltukları için tercih edebilirsiniz.

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2. Gürler Oto Aksesuar Direksiyon Kılıfı ile yıpranmış direksiyon görüntüsünden kurtulun

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

Zamanla hasar gören direksiyon, aracın kötü ve eski görünmesine sebebiyet veriyor. Direksiyon kılıfı kullanarak hem tasarruf edebilir hem direksiyona yeni görüntü kazandırabilirsiniz. Gürler Oto Aksesuar Direksiyon Kılıfı, %100 suni deriden elde ediliyor. Dayanıklı materyallerle üretilen ürün, uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. İp ve iğne ile kolayca monte edilen kılıf, esnek yapısıyla direksiyona rahatça oturuyor. Yumuşak dolgu kısmı konforlu kullanım sunarken kaymaz özelliğiyle direksiyon hâkimiyetinizi artırıyor. Aşınmaya, ısınmaya ve soğuğa karşı dayanıklı yapıya sahip. Kırmızı detaylar ise direksiyon kılıfına güzel bir detay katıyor.

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3. Transformacion Torpido Kaydırmaz ile hem kötü görüntüyü yok edin hem eşyaların kaymasını önleyin

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

Transformacion Torpido Kaydırmaz, torpido üzerinde oluşan aşınmaları ve yıpranmaları kapatmanıza yardımcı oluyor. Bu sayede aracınızın yeni gibi görünmesine katkıda bulunuyor. Çift taraflı kaydırmaz özelliğiyle yüzeye sağlam şekilde yapışan ürün; üzerine konan telefon, cüzdan ve anahtar gibi küçük eşyaların 75 derece eğime kadar tutuyor ve düşüp kaymasını önlüyor. İz bırakmayan kaydırmazı istediğiniz zaman kolayca çıkarabilirsiniz. Zarif tasarımıyla aracınıza hoş görünüm kazandırıyor. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım imkânı veriyor. Ürün, 19 cm uzunluğu ve 19 cm genişliği ile araç yüzeyinde fazla yer kaplamıyor.

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4. Kaymaz özelliğiyle MICHELIN Oto Paspas

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

Tüm marka ve model araçlarda kullanabileceğiniz MICHELIN Oto Paspas, koku yapmayan malzemesi sayesinde araç içinde kötü kokuya neden olmuyor. %100 kauçuktan elde edilen ürün, PVC, alerjik ve kanserojen madde içermiyor. Kaymayı önleyen dişli tabanı sayesinde sürüş sırasında pedala doğru toplanma yapmıyor ve kaza riskini azaltıyor. Özel oluklu tasarımı rahat hareket etmenizi sağlayarak sürüş güvenliğine katkıda bulunuyor. Güçlendirilmiş topuk destek alanı aşınmaya karşı direnç gösteriyor ve kullanım ömrünü uzatıyor. Ürün üzerinde çatlama ve sertleşme oluşmuyor.

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5. Mükemmel görünüm için Anself Vites Kılıfı

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

Aracınızın yeni görünmesini sağlayacak ürünler arıyorsanız Anself Vites Kılıfı'nı tercih edebilirsiniz. Vites topuzu, araç sürerken en çok kullanılan parçalar arasında yer alıyor. Bu nedenle vites topuzu zamanla aşınıyor ve yıpranıyor. Aşınan vites topuzu ise kötü görüntü oluşmasına neden oluyor. Yüksek kaliteli PU deri ve plastikten elde edilen ürün, vites topuzuna doğrudan takılarak kötü görüntüyü gizlemenizi sağlıyor. 6 vitesli araçlar için tercih edebileceğiniz vites kılıfı, aracınıza yeni görünüm kazandırıyor. Dayanıklı materyallerden üretilen ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

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6. Zarif tasarımıyla Ankaflex Düzenleyici

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

Hem araç içini düzenli hâle getirecek hem koltuk arkasındaki kötü görüntüyü gizleyecek kaliteli ve kullanışlı ürün arıyorsanız Ankaflex Düzenleyici'ye göz atmalısınız. Keçe kumaştan lazer kesim ile elde edilen ürün, zarif tasarımıyla aracınıza güzel görünüm kazandırıyor. 7 adet cebi sayesinde araç içinde ihtiyaç duyduğunuz ekstra alanı sağlıyor. Ayrıca ürün, koltuk arkasının yıpranmasını da engelliyor. Ön koltuk başlığına cırt cırtla sabitlenen düzenleyicinin kurulumu da oldukça basit. Koltuğu tam olarak sarması için koltuk altına bağlama kısımları yer alıyor.

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7. Ekstra alan sağlayan SONK Tavan Filesi

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

Araç tavanında oluşan lekeler ve yıpranmalar hoş olmayan görüntülere neden oluyor. SONK Tavan Filesi sayesinde hem kötü görüntüyü ortadan kaldırabilir hem araç içinde ekstra depolama alanı oluşturabilirsiniz. Çift katmanlı tasarıma sahip ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Tavan filesi açık tasarımı sayesinde sakladığınız ürünlere kolay erişim imkânı veriyor. Kayışları ve halka bağlantıları sayesinde ürün kayma yapmıyor. Çubukları tutmak için özel olarak tasarlanan file, ürünlerin düşmesini engelleyerek istenmeyen kazaların oluşmasına mâni oluyor. Kaliteli polyesterden üretilen ürün aşınmaya karşı direnç gösteriyor.

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8. Su geçirmez özelliğiyle Lanbowo Bagaj Kılıfı

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

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Lanbowo Bagaj Kılıfı, oxford kumaştan elde edildiği için su geçirmiyor. Bu sayede bagajınızın ıslanmasını ve kir tutmasını önlüyor. Aşınan ve yıpranan bagajın kötü görüntüsünü kapatmanıza yardımcı olan ürün, aracınıza yeni görünüm kazandırıyor. İki dokuma ve toka ile arka koltuk başlarına sabitleyebileceğiniz kılıfın kurulumu da oldukça kolay. Polyester kalın elyaftan üretilen ürün, aşınmaya karşı dirençli yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Kolay katlanan ürün, kullanmadığınız zamanlarda fazla yer kaplamıyor. Bagaj kılıfını tüm SUV model araçlarda tercih edebilirsiniz.

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9. Küçük dokunuşla aracınıza yeni görünüm kazandıran MeyZone Dekoratif Klima Şeritleri

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

Küçük dokunuşlarla aracınızın havasını değiştirebilir ve yeni görünüm kazandırabilirsiniz. Arabanın en çok yıpranan yerleri arasında yer alan klima plastiklerinin değişimi maliyetli ve zor olabiliyor. Doğru ürünü kullanarak hem maliyeti azaltabilir hem yeni görünüm elde edebilirsiniz. Yıpranan ve kırılan klima plastiklerini MeyZone Dekoratif Klima Şeritleri'yle kolayca onarabilir, kötü görüntüyü ortadan kaldırabilirsiniz. Yapıştırmaya ihtiyaç duymayan ürünü boyutunu ayarladıktan sonra doğrudan takabilirsiniz. Parlak tasarımıyla aracınıza göz alıcı bir hava katabilirsiniz. Dayanıklı yapıya sahip ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

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10. Estetik duruşuyla A-3D Torpido Koruma

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek yeni gibi yapacak muhteşem ürünler

Nano teknoloji özel kumaştan elde edilen A-3D Torpido Koruma, arabanın paneli üzerinde oluşan yıpranma ve aşınmaları kapatmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca aşırı ısınma, donma ya da yanmaya karşı koruma sağlıyor. Güneş ışınlarının yansımasını önleyen ürün, sürüş sırasında gözünüzün rahatsız olmasını engelliyor. Bu sayede güvenli sürüş yapmanıza katkıda bulunuyor. İç mekâna estetik görünüm kazandıran torpido koruyucu, aracınızın daha yeni ve güzel görünmesini sağlıyor. Panel ısındığında ortaya çıkan benzeni önlüyor ve kanser riskini azaltarak sağlığınızı destekliyor. Dacia Duster için uygun olan torpido korumanın üzerindeki kırmızı şeritler ürüne hoş bir detay katıyor.

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