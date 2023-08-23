Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Arkadaşının kaybolan yüzüğünü bulmak için suya atladı! Öyle bir şey keşfetti ki... Değeri dudak uçuklattı

    Arkadaşının kaybolan yüzüğünü bulmak için suya atladı! Öyle bir şey keşfetti ki... Değeri dudak uçuklattı

    23.08.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok kullanıcısı ColtyyandCombo arkadaşlarıyla nehire girdikleri yerde yüzüğünü düşürdükten sonra eğlenceli bir keşfe imza attı. Arkadaşının yüzüğünü bulmak için daldığı anları TikTok’tan paylaşan ColtyyandCombo gizemli bir kutu buldu. Kutunun içinden ise yıllardır kullanılmayan bir silah ve mücevher çıktı. Mücevherin değeri ise dudakları uçuklattı.

    TikTok’tan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ColtyyandCombo, arkadaşının nehire düşen yüzüğünü bulmak isterken umduğundan daha fazlasını keşfetmeyi başardı. TikTok’tan yaptıkları paylaşımda ColtyyandCombo, “Arkadaşım Zoe nehire girerken yüzüğünü kaybetti. Arkadaşım Austin ve ben yüzüğü bulabilmek için suya atladık. 30 dakikalık aramanın ardından yüzüğü bulamadık ama başka bir şeye keşfettik” dedi.

    GİZEMLİ KUTU HEYECANLANDIRDI

    kutu1

    Kayalık çamura saplanmış yuvarlak metal bir kutu bulduklarını söyleyen ColtyyandCombo, “Kayalık çamura saplanmış yuvarlak metal bir kutu bulduk. Üçüncü dalışımızda onu yüzeye çıkartmayı başardık. Paslanmıştı ve bu yüzden onu açabilmek için eve getirdik. Kasayı açmayı başardığımızda karşımıza bir silah ve mücevher çıktı” diye konuştu.

    kapak6

    6.3 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülerin sonrasında ColtyyandCombo yeni keşifler yapabilmek ve arkadaşının kayıp olan yüzüğünü bulabilmek için bölgeye geri döneceklerini söyledi. ColtyyandCombo kutudan çıkan mücevherin değerinin yüz binlerce dolar olduğunu ifade etti.

    İlginizi Çekebilir

    Evi temizlerken çuval çuval para buldu

    Evi temizlerken çuval çuval para buldu

     Karşılaştığı manzara şoke etti! Eski bavuldan servet çıktı

    Karşılaştığı manzara şoke etti! Eski bavuldan servet çıktı

     Akıl almaz olay! Kayıp kedisini bakın nerede buldu

    Akıl almaz olay! Kayıp kedisini bakın nerede buldu

     Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

    Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

     40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

    40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    “Karısıyla arkadaş olup..."

    “Karısıyla arkadaş olup..."

     Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

    Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

     Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

    Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

     Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

    Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

     Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

    Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

    Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

     Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Olay piknik tarzı! Üzeri o kadar küçük ki... Resmen yorum yağdıOlay piknik tarzı! Üzeri o kadar küçük ki... Resmen yorum yağdı
    Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus... Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...
    40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti
    Anahtar Kelimeler:
    tiktok keşif

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

    Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

    Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

    Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

    Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

    Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

    Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

    Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.