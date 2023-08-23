Arkadaşının kaybolan yüzüğünü bulmak için suya atladı! Öyle bir şey keşfetti ki... Değeri dudak uçuklattı

TikTok’tan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ColtyyandCombo, arkadaşının nehire düşen yüzüğünü bulmak isterken umduğundan daha fazlasını keşfetmeyi başardı. TikTok’tan yaptıkları paylaşımda ColtyyandCombo, “Arkadaşım Zoe nehire girerken yüzüğünü kaybetti. Arkadaşım Austin ve ben yüzüğü bulabilmek için suya atladık. 30 dakikalık aramanın ardından yüzüğü bulamadık ama başka bir şeye keşfettik” dedi.

GİZEMLİ KUTU HEYECANLANDIRDI

Kayalık çamura saplanmış yuvarlak metal bir kutu bulduklarını söyleyen ColtyyandCombo, “Kayalık çamura saplanmış yuvarlak metal bir kutu bulduk. Üçüncü dalışımızda onu yüzeye çıkartmayı başardık. Paslanmıştı ve bu yüzden onu açabilmek için eve getirdik. Kasayı açmayı başardığımızda karşımıza bir silah ve mücevher çıktı” diye konuştu.

6.3 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülerin sonrasında ColtyyandCombo yeni keşifler yapabilmek ve arkadaşının kayıp olan yüzüğünü bulabilmek için bölgeye geri döneceklerini söyledi. ColtyyandCombo kutudan çıkan mücevherin değerinin yüz binlerce dolar olduğunu ifade etti.