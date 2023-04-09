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'Arkamdan büyük istifalar gelecek' dedi! İYİ Parti'den çok konuşulacak iddiayla ayrıldı: "Maalesef ciddi paralar dönüyor"

09.04.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili adayları listelerinin açıklanmasıyla beraber İYİ Parti'de istifa krizi yaşandı. Adaylık başvurusu yapmak için Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini bir süre önce bırakan Çakmaklı, "Partiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar aday listesine kondu. Davamızı hiç paraya sattılar. Arkamdan büyük istifalar gelecek" dedi.

'Arkamdan büyük istifalar gelecek' dedi! İYİ Parti'den çok konuşulacak iddiayla ayrıldı: "Maalesef ciddi paralar dönüyor"

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden bir süre önce istifa ederek milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Fedai Çakmaklı, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Çakmaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin kurucu il başkanı olduğunu, yıllarca büyük emek harcadığını, başarılı bulunduğu için il başkanlığından istifa edip milletvekili olmasının istendiğini belirtti.

Partisiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların Şanlıurfa'dan milletvekili aday listesine konulduğunu ifade eden Çakmaklı, şunları kaydetti:

"Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum, arkamdan büyük istifalar gelecek. Aday adaylarımızın 6'sı istifa etti, dosyasını geri çekti. Geri çekecek olan arkadaşlarımız da var."

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