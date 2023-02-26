Asfalt depremde böyle açılıp kapanmış... Görüntüleri izleyenler şaşkına döndü! Hatay'da kaydedildi sosyal medya bunu konuşuyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden çok sayıda ilimiz etkilendi, büyük yıkımlar ve can kayıpları oldu. Deprem bölgesinden her geçen gün acı haberler gelmeye devam ediyor. Bir yandan da felaketin büyüklüğünü ortaya koyan ve herkesi şaşkına çeviren görüntüler de ortaya çıkıyor. Son olarak Hatay'da kaydedildiği ileri sürülen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

ASFALT AÇILIP KAPANMIŞ

Sosyal medyada çok konuşulan görüntüde, deprem anında bir asfaltın açılıp kapandığı yer aldı.

Görüntü, sosyal medyada yayılırken, izleyenleri de hayrete düşürdü. (İHA)