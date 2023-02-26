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Asfalt depremde böyle açılıp kapanmış... Görüntüleri izleyenler şaşkına döndü! Hatay'da kaydedildi sosyal medya bunu konuşuyor

26.02.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden bir tanesi Hatay. Hatay'dan her geçen gün kahreden haberler gelirken deprem felaketinin büyüklüğünü ortaya koyan, hayret verici görüntüler de geliyor. Son olarak Hatay'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntüdeki, deprem sırasında bir asfaltın açılıp kapandığı şaşkına çevirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden çok sayıda ilimiz etkilendi, büyük yıkımlar ve can kayıpları oldu. Deprem bölgesinden her geçen gün acı haberler gelmeye devam ediyor. Bir yandan da felaketin büyüklüğünü ortaya koyan ve herkesi şaşkına çeviren görüntüler de ortaya çıkıyor. Son olarak Hatay'da kaydedildiği ileri sürülen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

ASFALT AÇILIP KAPANMIŞ

Sosyal medyada çok konuşulan görüntüde, deprem anında bir asfaltın açılıp kapandığı yer aldı.

ASFALTTT

Görüntü, sosyal medyada yayılırken, izleyenleri de hayrete düşürdü. (İHA)

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deprem Hatay

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