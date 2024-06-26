Asgari ücrete zam yapılmayacağı kesinleşti! CHP'den dakikalar sonra açıklama geldi: Sokaklarda olacağız

Asgari ücretlinin beklediği haber gelmedi. Bu yıl ara zam yapılmayacağı kesinleşti. Daha önce defalarca zam yapılması için talepte bulunan CHP'den de hemen karşılık geldi. "Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Genel Merkez'de gazetecilerin soruları yanıtladı. Özel şu ifadeleri kullandı;
Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir. Muhalefet muhalefet olmaktan çıktıktan sonra demokrasi demokrasi olmaktan çıkar.
Bugün asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladılar. Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir. 30 Haziran günü Kocaeli'nde yapılacak olan Büyük Emek Mitingi'nde biz iktidara asgari ücrete zam yapmama noktasındaki tavrına cevabını vermek üzere sokaklarda olacağız.