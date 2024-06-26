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Asgari ücrete zam yapılmayacağı kesinleşti! CHP'den dakikalar sonra açıklama geldi: Sokaklarda olacağız

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.06.2024 13:06
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Siyaset gündemi hareketli dakikalar yaşadı. Önce asgari ücrete Temmuz ayında zam olmayacağı açıklandı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 'CHP ile ittifak' tartışmalarına son noktayı koydu. Peş peşe iki kritik açıklamanın ardından CHP lideri Özgür Özel'den jet açıklama geldi. Erdoğan'a yanıt veren Özel asgari ücret için de sokaklarda olacaklarını belirterek 30 Haziran'a dikkat çekti.

Asgari ücrete zam yapılmayacağı kesinleşti! CHP'den dakikalar sonra açıklama geldi: Sokaklarda olacağız

Asgari ücretlinin beklediği haber gelmedi. Bu yıl ara zam yapılmayacağı kesinleşti. Daha önce defalarca zam yapılması için talepte bulunan CHP'den de hemen karşılık geldi. "Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Genel Merkez'de gazetecilerin soruları yanıtladı. Özel şu ifadeleri kullandı;

  • Normal bir açıklama olmamış. Bir el sıkışmak için tek el yetmez, 2 el gerekir. 31 Mart akşamı CHP, birinci parti olduğunda ilk açıklamamızda kibre kapılmayacağımızı söyledik. Ve Erdoğan ile görüştük, yıllar sonra el sıkışma imkanı oldu.

"ORTAĞININ GÖNLÜNÜ YAPMAK İÇİN..."

Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir. Muhalefet muhalefet olmaktan çıktıktan sonra demokrasi demokrasi olmaktan çıkar.

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"MÜZAKARE KALMADIYSA MÜCADELE EDİLİR"

  • Bugün asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladılar. Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir. 30 Haziran günü Kocaeli'nde yapılacak olan Büyük Emek Mitingi'nde biz iktidara asgari ücrete zam yapmama noktasındaki tavrına cevabını vermek üzere sokaklarda olacağız.

  • Bizim MHP'den bir farkımız şu; biz sandıkta 'muhalefet edeceğiz' diye oy toplayıp, araya bir daha sandık girmeden 180 derece taraf değiştirecek bir anlayış biz de yok. Biz milletten kavga etmek için yetki almadık.

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