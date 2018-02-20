"Aşılama tedavisi" hakkında bilinmesi gereken 7 nokta

Aşılama tedavisinin tüp bebek tedavisinden farkları vardır. Aşılama tedavisinde yumurta ile sperm kadının kendi fallop tüplerinin içinde döllenirler ve döllenmiş yumurta olan embryo döllenmeden sonraki 5-6 gün içerisinde rahim duvarına tutunur. Bu döllenme ve rahime tutunma dönemi doğal yollardan gebe kalan kadınlarda olduğu gibi fizyolojik bir süreçtir, bu süreci dışarıdan etkileyebilmemiz veya değiştirmemiz mümkün değildir.

Oysa ki tüp bebek yönteminde bunun aksine yumurta ve spermin döllenmeleri laboratuvar ortamında gerçekleşir yani kadının kendi tüpü devre dışı bırakılmış olur. Laboratuvarda gelişen embryo döllenmeden 3-5 gün sonra ince bir katater yardımı ile rahim iç boşluğuna yerleştirilir.

Tıbbi olarak uygun çiftlere uygulandığında aşılamanın tüp bebek yöntemine göre avantajları; maliyetinin daha düşük olması, tedavi sürecinde daha az takip gerekmesi, yumurta toplama işleminin olmayışıdır. Dezavantajı ise tek uygulamada gebelik şansının tüp bebek tedavilerine göre daha düşük oluşudur.