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Asker selamı veren canlı heykel rekor kırdı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 00:49 | Son Güncelleme

REKOR DENEMESİ BAŞARIYLA SONA ERDİ İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için rekor denemesi yapmak amacıyla dün akşam saat 19.00'da canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi (26), 24 saati doldurarak, gösterisini başarıyla tamamladı.

REKOR DENEMESİ BAŞARIYLA SONA ERDİ

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için rekor denemesi yapmak amacıyla dün akşam saat 19.00'da canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi (26), 24 saati doldurarak, gösterisini başarıyla tamamladı. Gösterinin ardından konuşan İşçi, üşüdüğünde Sarıkamış şehitlerini, açıktığında ise Çanakkale şehitlerini düşünerek kendini motive ettiğini belirterek şunları, söyledi:

'CUMHURİYET VE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YAPTIM'

"Kusura bakmayın daha yeni uyanıyorum, 24 saatlik bir meditasyondu. Arkadaşlarım bana gazetelerde çıktığımı, birçok yerde insanların haberleri olduğunu söyledi. Bunu yapmamızdaki amaç, Cumhuriyet ve şehitlerimiz içindi, umarım amacına ulaşmıştır. Çünkü İzmir halkı her zaman yanımda oldu ve sokak sanatçılarına da her zaman destek çıktı. Ben İzmir halkına çok teşekkür ediyorum, 24 saat zorlandığımı düşünemeyeceğim. Burası gece baya soğuk oldu ama Sarıkamış'taki şehitlerimizi hatırladım, karnım açıktığında Çanakkale'deki şehitlerimizin yedikleri öğünü hatırladım. Çok duygu yüklü anlar yaşadım, biz Mimus Performans Sanatlarıyız, ben bu atölyenin kurucu üyesiyim. Şunu demek istiyorum bizler sokakta yıllardır, kadına karşı şiddete hayır dedik, Emine Bulut cinayetleri olmadan önce, Soma'da işçi haklıdır dedik, Soma katliamı olmadan önce, birçok şeye hayır dedik ve hayır demeyede devam edeceğiz. Ben İzmir halkına çok teşekkür ederim. Guinness gerçekten umrumda değil, beni bu ülke ve İzmir çok ilgilendiriyor. Çünkü ben İzmir'de çok özgür bir sanatçıyım ve özgür olmaya da devam ediyorum. Guinness olursa olabilir, ülkemi temsil etmek isterim. Daha önce ülkemizi 5 ülkede temsil ettik ve temsil etmeye de devam edeceğiz."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Yunus İşçi yaptığı açıklamanın ardından, meydana gelen ambulansa götürüldü. Burada sağlık kontrolleri tamamlanan İşçi, ambulanstan inerek vatandaşlara bir kez daha asker selamı verdi.

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