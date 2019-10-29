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Asker selamı veren canlı heykelin rekor denemesi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi, gösterisinde 17 saati tamamladı.

İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi, gösterisinde 17 saati tamamladı. Heykelin canlı olduğunu anlayan vatandaşlar önce şaşkınlıklarını gizleyemezken ardından hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
İzmirli performans sanatçısı 26 yaşındaki Yunus İşçi, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl kutlamaları nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Canlı heykel gösterisine dün saat 19.00'da başlayan İşçi, 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek şehitleri anacak. Gösterisini bugün 19.00'da sonlandıracak Yunus İşçi, İzmirlilerden de yoğun ilgi görüyor. Canlı heykelin gösterisi hakkında bilgi veren Mimus Performans Sanatları Atölyesi Koordinatörü Melik Enes, çocuk oyunları, pantomim, sokak sanatları ve canlı heykel gösterileri yaptıklarını belirterek tiyatronun bölümleri içinde pantomimi daha ön planda tuttuklarını söyledi. Bu sanatı insanlara bir mesaj vermek için tercih ettiklerini anlatan Enes, daha önce Emine Bulut ve Fidan performansları ile farkındalık amaçladıklarını dile getirdi. İzmir'i Türkiye'nin kalbi olarak gördüklerini ifade eden Enes, "İzmirlilerin kalbinde Türk askeri ve Türk efesi gözdedir. Bugün de dünya çapında bir rekor denemesi yapıyoruz. Cansız bir heykelin maksimum performans süresi 15 saat. Şimdi 16 saati bitirdik. Bir insanın sadece yarım saat aç ve susuz şekilde ayakta bekleyebilmesi zor iken Yunus, günlerdir meditasyon halinde. Bunu içselleştirmeden yapabilmeniz zaten mümkün değil" dedi. Büyük bir ekip olduklarını ve gece saatlerinde zaman zaman zorlandıklarını anlatan Enes, şöyle konuştu:
"Bizim zorlandığımız anlar oldu fakat büyük bir ekibiz. İkişer saatlik sıraya girdik. Ama kimse buradan ayrılmak istemedi. Biz çadırda dinlendik ama Yunus ayaktayken oturmaktan çekindik. Bu toprağı kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimiz için böyle bir şey yapıyoruz. Bu az bile. Vatan bizim. Başka gideceğimiz bir yer yok. Yunus'a ihtiyaçlarını gidermesi için karavan şeklinde örtü getirdik. Herhangi bir mola vermedi. Görenler onu cansız maket sanıyor. Tam o sırada başka bir postüre geçince insanlar çığlık atıyor. Ama herkesin tepkisi çok güzel."
ÖNCE ŞAŞIRDI SONRA POZ VERDİ
Cansız heykeli görünce hatıra fotoğrafı çektirmek için yanında poz veren Nuray Paşa, bu gösteriyi daha önceden duyduğunu ancak heykel sandığını belirterek, "Ben maket sanmıştım. Canlı heykel olduğunu görünce şaşırdım. Çok duygulandım. Askerlerimize Allah'tan başarılar diliyorum. İnşallah barış olur güzellik olur Türkiyemiz cennet olur" dedi.

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