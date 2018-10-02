Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) internet yayınlarına yerel içerik zorunluluğu

Strazburg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, görsel, işitsel kitle iletişim araçlarında izleyicileri korumak, girişimciliği desteklemek ve Avrupa yapımı içeriği artırmak amacıyla hazırlanan düzenlemeyi onayladı.
Avrupa'da internet üzerinden film, dizi ve belgesel yayınları yapan Netflix, Amazon ve YouTube gibi şirketlere yüzde 30 oranında yerel içerik sunma şartını getiren düzenleme, genel kurulda, 132'ye karşı 452 oyla kabul edildi.
Yayınlardaki reklam sürelerini sınırlayan ve reşit olmayanları zararlı içeriklerden koruyan yeni kurallar, AB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra üye ülkelerin mevzuatlarına geçecek.
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