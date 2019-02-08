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Avustralya parlamentosuna siber saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

Avustralya parlamentosuna siber saldırı

Avustralya'da parlamentonun bilgisayar sistemine siber saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Parlamento yetkilileri, yaptıkları yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen bilgisayar korsanlarının parlamento bilgisayar ağına sızmaya çalıştığının tespit edildiğini belirtti.

Yetkililer saldırının ardından kurumun tüm bilgisayarlarının giriş şifrelerinin değiştirildiğini ifade etti.

Saldırıda parlamento verilerinin çalınıp çalınmadığına dair henüz bir kanıt olmadığının vurgulandığı açıklamada, "ilgili kurumların konuyu soruşturduğu" kaydedildi.

Almanya'da ocak ayında Federal Mecliste (Bundestag) grubu bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti üyelerinin bilgisayarlarına siber saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu yüzlerce siyasetçinin kişisel verileri çalınmıştı.

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Avustralya Bilgisayar korsanlığı parlamento siber saldırı

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