Azı da fazlası da zarar! Yüksek kolesterolü olanların dikkat etmesi gerekenler

Koroner kalp hastalıklarından ve aterosklerozdan yani damar tıkanıklığından korunma süreci çocuklukta başlamaktadır. Kandaki kolesterol düzeyi arttıkça kalp hastalıklarına yakalanma riski de artmaktadır. Yapılan çalışmalarda kan kolesterol düzeyinizin %10 azalması koroner kalp hastalığına yakalanma riskinizi %30 oranında azaltabilmektedir.
YÜKSEK KOLESTEROLE KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
- Kolesterol değeri yüksek olan kişiler için tavsiyeler şu şekildedir:
- Yüksek kolesterolünüz var ise, kötü huylu kolesterolünüzün yüksek olduğuna dair tanı aldıysanız mutlaka bir diyetisyen ile yola çıkmalısınız.
- İdeal kilonuzda değilseniz muhakkak olması gereken ağırlığınıza ulaşmanız gerekmektedir.
- Et grubundan tüketmeniz gereken besinler balıklar, su ürünleri, tavuk, hindi ve diğer kanatlı hayvanların derisiz beyaz kısmı olmalıdır.
- Probiyotik kaynağı olarak ev yapımı yoğurt tüketmelisiniz.
- Süt ve süt ürünlerini az yağlı veya yarım yağlı olarak tercih edebilirsiniz. Tam yağlı süt ve süt ürünlerinden, krema ve kremalı tatlılardan, kremadan yapılmış dondurmalardan ve kahve kremasından uzak durmalısınız.
- Günlük beslenme programınızda lifli besinlere yer vermelisiniz.
- Meyve ve sebzeleri akan su altında iyice yıkadıktan sonra kabuklu olarak tüketiniz.
- Tahıl grubundan ise tam tahıllı olanları tercih etmelisiniz.
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