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Babacan, Davutoğlu'nun önerisini uygun bulmadı, üç partinin 'birleşme' çabaları sonuçsuz kaldı! DEVA 'farklı seçeneklere' açık kapı bıraktı

25.06.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere Millet İttifakı'nda katılan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin TBMM'de ortak grup kurmaya yönelik görüşmeler sonuç vermedi. 3 parti bir süredir Meclis'te birleşme modeli üzerine çalışmalar yürütüyordu. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a 'bir model önerisi' getirdiği belirtildi. Babacan'ın öneriyi uygun bulmamasının nedeni açıklanırken "farklı seçeneklere" açık kapı bırakıldı.

Babacan, Davutoğlu'nun önerisini uygun bulmadı, üç partinin 'birleşme' çabaları sonuçsuz kaldı! DEVA 'farklı seçeneklere' açık kapı bıraktı

DEVA Partisi, Gelecek ve Saadet ile TBMM'de ortak grup kurma çalışmalarına dair son durum hakkında yazılı açıklama geldi. Davutoğlu'nun önerdiği modelin Babacan tarafından uygun bulunmadığı belirtilirken kararın gerekçeleri ise "parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı" ifadeleriyle açıklandı.

"DAVUTOĞLU, BABACAN'A MODEL ÖNERİSİ GETİRDİ"

Partiden yapılan yazılı açıklamada, DEVA Partisi'nin kurulduğu ilk günden bu yana diğer siyasi partilerle diyalog ve iş birliği süreçlerini çok önemli gördüğü, genel seçimler öncesinde 6 siyasi partiyle beraber yapılan çalışmaların da bu iş birliğinin en ileri örneği olduğu belirtilerek, "Bilindiği üzere genel seçimler sonrasında TBMM'de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşanmıştır. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a bir model önerisi getirmiştir. Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır" denildi.

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"FARKLI SEÇENEKLERİ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Öte yandan, üç partinin kendi tüzel kişiliklerini koruyup belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeliyle ilgili DEVA Partisi içinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, Meclis'te grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış, ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır. Siyasi partiler arasındaki diyalog ve iş birliğini çok kıymetli gören DEVA Partisi, önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazırdır."

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