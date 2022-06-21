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Bahçeli'nin tepkisi sonrası Cüneyt Özdemir'den çarpıcı yorum! "Cem Yılmaz'ın işi çok zor"

21.06.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında Netflix'e ilişkin kullandığı sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahçeli'nin tepkisinin ardından sosyal medya kullanıcıları art arda 'Erşan Kuneri' dizisi ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Gazeteci Cüneyt Özdemir de "Cem Yılmaz'ın işi çok zor" derken konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin tepkisi sonrası Cüneyt Özdemir'den çarpıcı yorum! "Cem Yılmaz'ın işi çok zor"

MHP liderinin Netflix tepkisi gündem yarattı! Sosyal medya kullanıcıları Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmadaki sözlerini, Cem Yılmaz'ın çektiği ve baş rolünü oynadığı Erşan Kuneri dizisine yönelik tepki olarak yorumladı. Bu sırada gazeteci Cüneyt Özdemir de polemiğe dahil oldu. Twitter hesabından video paylaşarak değerlendirmelerini paylaşan Özdemir, Cem Yılmaz'a 'Küfrederek güldüremezsin' şeklinde eleştiriler geldiğini anımsatarak "Adam ne anlatsın? 'Dostoyevski'nin Vişne Bahçesi'nden sana bir alıntı yapayım' mı desin?" dedi.

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BAHÇELİ'DEN NETFLIX TEPKİSİ: "SÖZDE KOMEDYENLERİN ROL ALDIĞI DİZİLER HADDİ AŞMIŞTIR!"

MHP lideri Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında sosyal medyaya damgasını vuran sözleri şu şekilde:

"Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar kavgadan, kargaşadan, kutuplaşmadan, değerlerimize yönelik linç girişimlerinden başka ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır. Netflix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfretmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz? Bir yanda magazin programlarıyla gözümüzün içine sokulan bohem ve aşağılık hayatlar varken diğer yanda bu hayatları yaşayanların özgürlükçü ve hümanist poz vermeleri çelişkidir, alçak bir kumpastır."

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"BU ÜLKEDE SEKS FURYASI OLMADI MI?"

Cüneyt Özdemir de sosyal medyada gündem olan konuya ilişkin değerlendirmelerini bir video mesaj paylaşarak açıkladı. Paylaşımına "Cem Yılmaz’ın işi zor… Çok zor!" notunu düşen Özdemir şunları söyledi:

"Düşünsene, Cem Yılmaz'sın ve diyorsun ki "Bir tane porno yapımcısının filmini çekeyim." Diyorlar ki 'Ama çok küfür ediyor.' Abi, adam porno yapımcısı. 'Ama dizilerde hep seks geziyor.' Adam porno yapımcısı. Bu ülkede seks furyası olmadı mı? Cem Yılmaz mı bunu gitti, yaptı? 'Önce bir seks furyası olsun, sonra ben bunun rantını alırım, paraları yaparız' mı dedi?

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"ADAM NE ANLATSIN?"

"Düşünsene, Cem Yılmaz'sın, oturuyorsun. Hava sıcak, biraz esiyor. Twitter'da gezerken bir anda karşına bu düşüyor, kendini Devlet Bahçeli ile polemiğin içinde buluyorsun.

"Haz diye bir film yapmışlar. Sanat filmi gibi. Operalar havada uçuşuyor. Bir yandan porno sektörünü anlatıyor. Nuri Bilge Ceylan kafası biraz. Cem'in tarzı bu değil ki, adam komedi yapıyor. 'Küfür ederek güldüremezsin.' Adam ne anlatsın? 'Dostoyevski'nin Vişne Bahçesi'nden sana bir alıntı yapayım' mı desin?"

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Devlet Bahçeli

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