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  4. Bahçeli'ye sitem etti, acı gününde yalnız bırakmayan 2 ismi açıkladı! Sinan Oğan: Siyasetini yanlış bulsam da kibarlığını hep takdir etmişimdir"

Bahçeli'ye sitem etti, acı gününde yalnız bırakmayan 2 ismi açıkladı! Sinan Oğan: Siyasetini yanlış bulsam da kibarlığını hep takdir etmişimdir"

24.04.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, MHP milletvekili olduğu dönemde annesini kaybettiği zamanla ilgili açıklama yaparken MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Telefonla dahi bir başsağlığı mesajı alamadım" diyerek sitem etti. Millet İttifakı'ndan 2 liderin o dönemde taziye evine geldiğini açıklayan Oğan, "Kılıçdaroğlu'nun siyasetini yanlış bulsam da kibarlığını hep takdir etmişimdir" dedi.

Bahçeli'ye sitem etti, acı gününde yalnız bırakmayan 2 ismi açıkladı! Sinan Oğan: Siyasetini yanlış bulsam da kibarlığını hep takdir etmişimdir"

14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak isimlerden biri olan, eski MHP milletvekili Sinan Oğan, annesinin yaşamını yitirdiği günden söz ederken 14 Mayıs seçimleri için yarışan 3 siyasi parti liderinin o zamanki tutumlarıyla ilgili de açıklamalar yaptı.

KILIÇDAROĞLU VE DAVUTOĞLU...

Oğan, YouTube üzerinden yayın yapan ''Bursa'da Bugün'' kanalında 'Seçim Özel' programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. MHP lideri Bahçeli, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Oğan'ın seçimdeki rakiplerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da andı.

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"GENEL BAŞKANIM TAZİYEDE DAHİ BULUNMADI"

Annesini kaybettiği günle ilgili yaşananları anlatan Oğan şunları söyledi:

"Ben MHP milletvekiliyken annemi kaybettiğimde MHP liderinden telefonla dahi bir başsağlığı mesajı alamadım. İnsani bir durum yani. 300-500 tane vekil olur, aradan kaçar ama zaten 40 vekildik. Herkes başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, Iğdır'da taziye evimize geldi. Ahmet Davutoğlu aynı şekilde, o zaman başbakandı. Ama benim genel başkanım bir taziyede dahi bulunmadı. Sinan Ateş'te de aynı şekilde taziye mesajında bulunmadı. Canları sağ olsun konu o değil. Kılıçdaroğlu'nun nezaketi bu anlamda siyasetini yanlış bulsam da, hep takdir etmişimdir kibarlığını."

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seçim Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

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