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Bahçeniz olmasa bile saksıda domates, salatalık gibi sebzeler yetiştirin! Saksıda sebze yetiştirmenin püf noktaları

03.03.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürdürülebilir yaşam trendleri ve minimalizm gibi akımların yanı sıra yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle de pek çok kişi, tüketeceği kadar meyve ve sebzeyi yetiştirmek istiyor. Bunun için uygun bir bahçesi ya da tarım arazisi olmayanlar, balkonda ya da terasta, saksı içerisinde en azından domates, salatalık gibi ürünleri yetiştirmek istiyor. Siz de saksıda sebze meyve yetiştirmeyi düşünüyor ancak bunu nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız rehber niteliğindeki yazımıza göz atmalısınız!

Bahçeniz olmasa bile saksıda domates, salatalık gibi sebzeler yetiştirin! Saksıda sebze yetiştirmenin püf noktaları

Son yıllarda, özellikle pandemi sonrasında pek çok kişi; kendi meyve sebzesini üretmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Tabii bunda artan gıda fiyatları ve doğal gıdaya erişim isteği de etkili. Ancak yoğun şehirleşme nedeniyle tarım yapmak giderek zorlaşıyor. Zaten kişilerin yoğun hayat temposunda tarıma ayırabilecekleri bir zaman da olmuyor. Oysa büyük tarım alanlarına ya da bahçeye ihtiyaç duymadan, saksıda sebze yetiştirmek mümkün. Dikkat etmeniz gereken birkaç küçük detay ile siz de domates, salatalık ve biber gibi ürünleri kolayca balkon ya da terasınızda yetiştirebilirsiniz. İşte saksıda ürün yetiştirmek için dikkat etmeniz gerekenler!

Doğru boyda saksıları tercih edin

Bahçeniz olmasa bile saksıda domates, salatalık gibi sebzeler yetiştirin! Saksıda sebze yetiştirmenin püf noktaları

Meyve ve sebzeler toprakta ne kadar kök salabilirlerse o kadar büyürler. Bunun için bol toprağa ve geniş alana ihtiyaç duyarlar. Yetiştireceğiniz ürünlerin büyümesi ve bol meyve vermesi için mutlaka büyük saksıları tercih etmelisiniz. Ayrıca saksının altında drenaj delikleri bulunmalı. Böylece bitkiyi çok sularsanız fazla su kanallardan atılır ve bitkinin kökleri çürümez. Eğer nasıl bir saksı alacağınıza karar veremiyorsanız 45 litrelik Serinova V630 Villa Balkon Saksı'nı değerlendirebilirsiniz.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken diğer konu ise toprağı bol kullanmak. Örneğin domatesler çok fazla kök salar. Eğer toprak yetersiz gelirse kökler dışarı çıkabilir. Bu nedenle saksınızı maksimum oranda toprakla doldurmaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca ara ara toprağı kontrol ederek ilave yapmanız gerekip gerekmediğini mutlaka gözlemlemelisiniz.

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Kaliteli toprak ve gübre kullanın

Bahçeniz olmasa bile saksıda domates, salatalık gibi sebzeler yetiştirin! Saksıda sebze yetiştirmenin püf noktaları

Bitkilerin büyümek için alanın yanı sıra minerallere de ihtiyacı olur. Bu nedenle kullanacağınız toprağın verimli olmasına dikkat etmelisiniz. Bunun için toprağı önce çeşitli gübrelerle harmanlayabilirsiniz. Ancak ne kadar verimli toprak seçseniz ya da toprağı gübreleyerek kullansanız da bir süre sonra topraktaki değerler düşmeye başlar. Bu nedenle düzenli aralıklarla toprağı gübrelemeye özen göstermelisiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise bitkileri mümkün olduğu kadar doğal ürünlerle gübrelemek. Bunun için solucan gübrelerini tercih edebilirsiniz. %100 organik ve ekolojik olan Vermisafa Organik Katı Solucan Gübresi, ürünlerinizin ihtiyacı olan desteği onlara sunarak gerçek aroma ve lezzete kavuşmalarına yardım eder. Toprak konusunda dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise toprağın havalandırılması. Ara ara, bitkinin köklerine zarar vermeyecek şekilde eşeleyerek toprağı havalandırmayı ihmal etmemelisiniz.

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Yeteri kadar güneş görmesini sağlayın

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Yetiştireceğiniz bitkilerin ne kadar güneş almaları gerektiğini iyice araştırmalı ve bu doğrultuda bir yerleşim planı yapmalısınız. Çünkü bazı bitkiler bol güneş ışığı isterken bazıları direkt güneşe maruz kalmak istemez. Bu nedenle bitkilerinizi sınıflandırmalısınız. Eğer birden fazla balkonunuz varsa domates, çilek ve biber gibi güneşi çok seven bitkileri güney cephedeki balkona yerleştirebilirsiniz. Salatalık gibi doğrudan güneşe maruz kalmak istemeyen bitkileri ise daha az güneş alan balkona koyabilirsiniz. Ancak bitkileri kuzeye yerleştirip tamamen güneşten yoksun bırakmamaya da dikkat etmelisiniz.

Eğer tek bir balkon ya da terasınız varsa güneşin geliş açısına göre bir düzen oluşturabilirsiniz. Alanda hiç gölge bir yer bulunmuyorsa ve direkt güneş istemeyen ürünler de yetiştirmek istiyorsanız o zaman bu alanı sizin oluşturmanız gerekiyor. Sadece güneşi çok sevmeyen bitkilerinize yetecek kadar bir alanı şemsiye ya da tente ile gölge yapabilirsiniz. Bundera Balkon Teras Bahçe Şemsiyesi'ni ihtiyacınız olan açıda kolayca ayarlayabilir, bitkileriniz için ideal bir ortam yaratabilirsiniz.

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Sulama konusunda hassas olun

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Yetiştireceğiniz ürünlerden yeterli verimi almak istiyorsanız gübreli toprak kullanmak, yeteri kadar güneşe maruz bırakmak ve büyük saksı tercih etmek kadar bitkiyi ne kadar suladığınıza da çok dikkat etmelisiniz. Bunun için ilk olarak hangi bitkinin ne kadar su istediğini iyice araştırmalısınız. Bol su seven bitkilerle 2-3 günde bir sulanması gerekenleri kesinlikle aynı saksıya dikmemelisiniz.

Bitkileri sularken mevsim koşullarını da göz önünde bulundurmalısınız. Yetiştirdiğiniz bitki çok su istese de kış aylarında buharlaşmanın etkisi çok az olduğu için verdiğiniz su birkaç gün yeterli gelebilir. Böyle durumlarda her gün sulama yapmak bitkinin çürümesine neden olabilir. Ancak yaz aylarında buharlaşmanın etkisi fazla olacağı için her gün sulama yapmanız gerekebilir. Bunu anlamak için toprağı kontrol edebilirsiniz. Eğer evde olmadığınız zamanlarda bitkilerinizin susuz kalmasını istemiyorsanız Dolunay 5 Adet Musluklu Zaman Ayarlı Çiçek Bitki Sulama Aparatı'nı mutlaka değerlendirmelisiniz. Zaman ayarlı ürünle siz evde olmasanız bile bitkilerinizi sulayabilirsiniz.

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