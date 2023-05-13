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Bakan Çavuşoğlu, 'Şimdi isim vermem olmaz' diyerek duyurdu: Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler var

13.05.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Rusya karışıyor gibi Kılıçdaroğlu'nun sözleri önceden şaibe varmış gibi aktarması bu ülkeye haksızlıktır" diyen Çavuşoğlu, "Rusya Ukrayna savaşı nedeni ile, tahıl anlaşması nedeni ile, istikrar nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler var. Batı içinde de var. Şimdi isim vermem olmaz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 'Şimdi isim vermem olmaz' diyerek duyurdu: Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya ile ilgili açıklamalarına değinen Çavuşoğlu "Rusya karışıyor gibi Kılıçdaroğlu'nun sözleri önceden şaibe varmış gibi aktarması bu ülkeye haksızlıktır" dedi

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT: BU ÜLKEYE HAKSIZLIK

Türkiye'nin her zamankinden fazla istikrara ihtiyacı var. Türkiye'de seçimler her zaman şeffaf olmuştur. Ülkenin imajı bakımından seçimlerin demokratik şeffaf şekilde geçmesinin faydası var. 'Rusya karışıyor' gibi Kılıçdaroğlu'nun sözleri önceden şaibe varmış gibi aktarması bu ülkeye haksızlıktır. Şeffaf olacak kararı halkımız verecek. Biz seçimlere kimsenin karışmasına izin vermeyiz.

"ŞİMDİ İSİM VERMEM OLMAZ"

Seçimlere karışmak ve herhangi bir tarafın kazanmasını istemek ayrı şeyler. Biz de farklı seçimlerde şu isim kazansa Türkiye için daha iyi olur diyebiliriz ancak seçimlere müdahale etmeyiz, şu isme oy verin demiyoruz. Rusya Ukrayna savaşı nedeni ile, tahıl anlaşması nedeni ile, istikrar nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler var. Batı içinde de var. Şimdi isim vermem olmaz."

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