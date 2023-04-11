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Bakan Kurum'a itiraf gibi sözler! O anlar canlı yayına damgasını vurdu: Mehmet Akif Ersoy'un 'TOKİ' sözleri gündem oldu

11.04.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuk olduğu canlı yayına gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sözleri damgasını vurdu. Deprem sonrası ve öncesi yürütülen çalışmalara değinilirken konu TOKİ'ye gelince Ersoy daha önce sarf ettiği sözler dolayısıyla pişmanlığını dile getirdi. Ersoy ayrıca TOKİ'ye gelen eleştirilerin neden haksız olduğunun ortaya çıktığını savundu.

Bakan Kurum'a itiraf gibi sözler! O anlar canlı yayına damgasını vurdu: Mehmet Akif Ersoy'un 'TOKİ' sözleri gündem oldu

Bakan Murat Kurum dün akşam gazeteciler Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. HaberTürk ekranlarındaki canlı yayın sırasında Ersoy'un TOKİ'yle ilgili daha önce çokça olumsuz cümle kurup ardından pişman olduğunu ve özür dilediğini söylediği anlar gündem oldu.

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BAKAN KURUM'UN TOKİ AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası on binlerce bina yıkılırken TOKİ binalarının ayakta kalması dikkatlerden kaçmamıştı. Bakan Kurum da canlı yayında TOKİ'nin yaptığı konutlara değinirken şöyle konuştu:

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"Bizim ülkemizde her yıl 600 bin konut yapılır. Depremin ilk başına gidecek olursak; bir taraftan enkaz, arama-kurtarma süreçleri yürütülürken diğer taraftan çadır kentlerimizi kurduk. Konteyner kentin altyapıları başlatıldı. O arada TOKİ, Yapı İşleri, Emlak Konut'la yeni yerleşim alanların çalışmalarını başlattık. Depremin üzerinden 15 gün geçti, biz ilk temellerimizi attık. Orada her türlü teknik tedbiri alarak yürütüyoruz. TOKİ ile 1 milyon 200 bin konut yapmışız. 143 bin konutumuzda hiçbir vatandaşımızın burnu kanamamış, enkaz altında kimse kalmamış. Aynı anlayışla yapıyoruz. Denetim elemanlarımız var. Demirimizi, kalıbımızı, betonumuzu teslim alıyorlar. Betonda, kalıpta herhangi sıkıntı, problem varsa, demir imalatında bozulma varsa alınması gereken tedbiri alıp devam ediyoruz."

"BİZ KIZARDIK, OLUMSUZ ÇOK CÜMLE KURMUŞUZDUR"

TOKİ'ye kendisinin de yönelttiği eleştirilere dikkat çeken Mehmet Akif Ersoy ise bir yandan da övgü dolu sözlerle şunları söyledi:

"Biz gerçekten TOKİ'ye kızardık. Olumsuz çok cümle kurmuşuzdur. Allah var. Deprem zamanı pişman olduğumu ve özür dilediğimi söyledim. Çünkü yaptığı bir tane bina yıkılmadı ki binanın asıl amacı içinde kalanı korumak. TOKİ'yle ilgili hep şey denirdi; 'biçimsiz, dağın eteklerine yapıyor'. Dağın eteklerine neden yapıldığını da anladık. Orada da çok eleştiriliyordu 'Buraya bina dikmişler' diye. Onun da bir hikmeti varmış. Depremde onu da gördük.''

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deprem TOKİ Murat Kurum

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