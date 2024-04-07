Bakanların seçim karnesi ortaya çıktı: Hemen hepsi memleketlerinde tek tek kaybetti

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin birinci sırayı CHP'ye kaptırıp ikinci sıraya düşmesi parti içinde derin sorgulamaları beraberinde getirdi. Seçim sürecinde bakanlar da bir bir sahaya inmiş, başta Murat Kurum olmak üzere Cumhur İttifakı adaylarına destek istemişlerdi.

İŞTE BAKANLARIN SEÇİM KARNESİ

Bakanların seçim karnesine bakıldığında da memleketlerinde kayıplar yaşadı. AK Parti’nin kaybettiği illerden bir tanesi de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un memleketi Bartın oldu. Bartın’da da Cumhuriyet Halk Partisi yarışı önde tamamladı.

AK Parti’nin seçimi kaybettiği illerden bir tanesi de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın memleketi Kastamonu oldu. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı kaybeden AK Parti büyük bir hüsran yaşadı.

AK Parti’nin DEM Parti’ye kaybettiği illerden birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın memleketi Mardin oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un memleketi Antalya’da da AK Parti CHP’ye karşı kaybetti.

AK Parti’nin seçim kaybettiği önemli ilerin başında da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın memleketi Giresun geliyor. Giresun’da da AK Parti CHP’ye karşı büyük bir yenilgi yaşadı.

LÜKS CİPİN ÜSTÜNDEN HALKI SELAMLAMIŞLARDI

Afyonlu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın memleketinde de Göktaş’ın AK Partili Belediye başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile birlikte lüks bir cipin üstünde halkı selamladığı görüntüler uzun süre konuşulmuştu. AK Parti’nin Afyon’da kaybetmesi hayal kırıklığı yaşattı.

BAŞKENTTE BÜYÜK FARK

AK Parti’nin CHP’ye karşı büyük bir yenilgi yaşadığı illerden birisi şüphesiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın memleketi Ankara oldu. AK Parti Ankara’da CHP’ye karşı büyük bir oy farkı ile adeta yüzde 60’a yüzde 31 gibi büyük bir oy farkı ile hezimet yaşadı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in memleketi Ardahan’da AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı kaybetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in memleketi Batman’da DEM Parti seçimi kazandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın memleketi Konya’da AK Parti seçimi kazanan taraf olurken, Ali Yerlikaya ve Ömer Bolat’ın ilçesi Ereğli’de belediye başkanlığı yarışını CHP önde tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın memleketi Rize’de seçimi kazanan taraf yine AK Parti olsa da yaşanan oy kaybı dikkat çekti. Osman Aşkın Bak’ın ilçesi Pazar ilçesinde ise CHP’nin kazanması dikkat çekti.

Aslen Trabzon’lu olan ancak Hatay’da doğup büyüyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın memleketi Hatay AK Parti’nin seçim zaferi kazandığı önemli illerden oldu. Bayraktar’ın ilçesi Kırıkhan’da da ipi AK Parti göğüsledi.

AK Parti’nin kalelerinden birisi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun memleketi Trabzon’da seçimi yine AK Parti önde tamamladı. Abdulkadir Uraloğlu’nun ilçesi Düzköy’de de AK Parti’nin adayı yüzde 54 oy oranı ile kazandı.

AK Parti’nin Bakanlar Kurulu’nda seçim zaferi yaşadığı iki önemli il ise Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’da ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin memleketi Kayseri oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in memleketi İspir’de de MHP seçim yarışını önde bitirdi.

Bakanların büyük bir çoğunluğunun memleketlerinde kaybettiği görülürken, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından analiz edildiği öğrenildi. AK Parti’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın illerinde kaybeden bakanlardan rapor istediği öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





