Başak Demirtaş sürprizi! İstanbul'da aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı, gözler DEM Parti'ye çevrildi

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partilerin aday belirleme çalışmaları tam gaz devam ederken, gözler özellikle İstanbul'a çevrilmiş durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olduğu kentte, muhalefet cephesindeki ittifak arayışları şuana kadar sonuçsuz kaldı. İYİ Parti ve DEM Parti'nin kendi adayını çıkartma kararı aldığı İstanbul'da muhalefetin İmamoğlu'na rakip olarak hangi isimleri aday gösterileceği merak ediliyor. DEM Parti cephesinde ise gelen son açıklama bir anda gündem oldu.

BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN İSTANBUL ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olabileceğini söyledi. Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'ın aktardığına göre Demirtaş, DEM Parti'den adaylık için herhangi bir teklif gelmediğini belirtti.

"HALKIMIZ VE PARTİMİZ İSTERSE DÜŞÜNÜRÜZ"

Demirtaş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” diye konuştu.

Demirtaş “Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz” dedi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





