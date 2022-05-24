HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bebeğinin sağlığına önem verenler için Molfix Bebek Bezi incelemesi ve kullanıcı yorumları

Bebeğinin sağlığına önem verenler için Molfix Bebek Bezi incelemesi ve kullanıcı yorumları

23.05.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların doğduğu andan tuvalet eğitimine kadar kullandıkları bebek bezleri, hijyen için büyük bir önem taşıyor. Birçok farklı marka tarafından üretilen ürünlerin çocuğunuzun sağlığı için en iyisi olması şart değil mi? Çok sevilen ürünler arasında yer alan Molfix Yenidoğan Bebek Bezi'ni sizler için detaylı olarak inceledik. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Bebeğinin sağlığına önem verenler için Molfix Bebek Bezi incelemesi ve kullanıcı yorumları

Ebeveynler tarafından hızlı kuruyan, esnek ve tahrişe neden olmayan bebek bezleri tercih ediliyor. Tüm bu özellikleri taşıyan ürünlerden biri de Molfix Yenidoğan Bebek Bezi. Ürün, yenidoğan bebekler için özel olarak tasarlanıyor. Gelin, kafanızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracak Molfix Bebek Bezi kullanıcı yorumlarını, ürünün özelliklerini, faydalarını ve benzer ürünleri inceleyelim.

Molfix Yenidoğan Bebek Bezi

Bebeğinin sağlığına önem verenler için Molfix Bebek Bezi incelemesi ve kullanıcı yorumları

Molfix Yenidoğan Bebek Bezi'nin özellikleri

Molfix Yenidoğan Bebek Bezi, bebeğinizin hassas cildine ve anatomisine uygun şekilde özel olarak tasarlanıyor. Özel kesimli Molfix Bez, Türkiye'de ilk ve tek süper esnek bel bölgeli ve yumuşak yapılı olma özelliğini taşıyor. Molfix, bebeğinizin doğumundan itibaren yol arkadaşınız olmayı hedefliyor. Bel bölgesinde yer alan ekstra esnek bel bariyeri ve süper esnek yan bantları sayesinde bebeğinizi güvenle sarıyor. Bezin özel C kesimi bulunuyor. Bel bölgesindeki sıvı kaka kilidiyle hijyeni size sunuyor. Elastik yan bantları, sızdırmaz elastik bariyerleri, 2 katlı emici bölgesi, yumuşacık nefes alan iç ve dış yüzeyi ve göbek bağı oyuntusu da öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Islandığında sarıdan maviye renk değiştiren gösterge sayesinde bezin ıslandığını kolayca fark edebilirsiniz. Tüm Molfix bebek bezlerinin helal sertifikası bulunuyor. Aloe vera ve papatya içeren bez, doğal kaynaklardan faydalanıyor. Ayrıca insan sağlığına zararlı olan latex, paraben ve bpa maddelerini de içermiyor. Air-soft teknolojisi ile üretilen bez, tamamen pamuksu yumuşaklığa sahip iç ve dış yüzeyden oluşuyor. Türkiye'de ilk ve tek 3D elastik gövde sistemi teknolojisine sahip Molfix Yenidoğan Bebek Bezi, ebeveynlerin tüm beklentilerini karşılıyor. Bu sistem sayesinde bez; ıslandığında sarkma yapmıyor, bebeğin vücuduna mükemmel şekilde uyum sağlıyor ve bebeğinize hareket özgürlüğü tanıyor. Molfix 3d bebek bezi kullananların yorumları da bu özellikleri doğruluyor.

Molfix Yenidoğan Bebek Bezi'nin faydaları

Bebeğiniz için özel olarak geliştirilen Molfix Yenidoğan Bebek Bezi; hijyen, konfor ve rahatlık sunuyor. Özel C kesimi, bebeklerin anatomik yapısından ilham alınarak tasarlanıyor ve bu sayede bebeğinizi anne şefkatiyle kavrıyor. Bel bölgesinde yer alan yumuşak lastikler, sıvı kaka çıkışına engel oluyor. Yumuşacık esnek yan bantları ise bebeğinizin vücudunu sarıyor ve rahat etmesini sağlıyor. Sızdırmaz elastik bariyerler, sızıntıyı önleyerek mutlu anlarınızın bölünmesini engelliyor. Nefes alan yapısı sayesinde bebeklerinizin cildi hava alıyor ve rahatlıyor. Yenidoğan bebeklerde göbek bağı bölgesini dikkatli şekilde korumak gerekiyor. Molfix Yenidoğan Bebek Bezi'nin göbek bağı oyuntusu sayesinde bölge hava alarak daha hızlı iyileşiyor. Ayrıca oyuntu kısmı hipoalerjenik ve parfümsüz yapısıyla bebekler için ideal. İçinde bulunan aloe vera iyileştirici, yumuşatıcı ve nemlendirici etkiye sahip. Papatya ise antiseptik, yatıştırıcı, sakinleştirici, antialerjik ve iltihap giderici özellikleriyle fayda sağlıyor. Molfix Yenidoğan, 8 farklı mesaj içeren bebek bezleriyle ebeveynlerin daha iyi hissetmelerine olanak tanıyor. Çift katlı bariyere sahip bez, yandan sızdırmaya karşı 2 kat daha fazla güvenlik sağlıyor.

Molfix Yenidoğan Bebek Bezi'ni kullananların yorumları

Molfix Bebek Bezi yorumlarına genel olarak baktığımızda çok fazla kişi tarafından satın alınması dikkat çekiyor. Molfix Bebek Bezi kullananların birçoğu üründen çok memnun kaldığını belirtiyor. Sıkça yapılan olumlu yorumlar arasında hem uygun fiyatlı hem kaliteli hem en iyi bebek bezi olması göze çarpıyor. Molfix Yeni Doğan Bebek Bezi kullananlar fiyat performans açısından bezin yeterli olduğunu söylüyor. Ayrıca diğer bezlerde pişik gibi cilt sorununu yaşayanlar Molfix Bez'de bu sorunla karşılaşmadığını ve hassas bebekler için uygun olduğunu belirtiyor. Molfix Bebek Bezi yorumlarının bir kısmı ise olumsuz. Buna göre ise kullanıcılar bezin kötü koktuğunu, sızdırma yaptığını ve bantlarının açıldığını dile getiriyor. Molfix Bebek Bezi kullananlar yorumlarında nadiren bu sorunlardan bahsediliyor. Genel olarak birçok kullanıcı bezden oldukça memnun kaldığını ve almayı düşünenlere önerdiğini belirtiyor.

Ürünü İncele

Molfix Yenidoğan Bebek Bezi'ne benzer ürünler

1. Evy Baby Bebek Bezi Yenidoğan

Bebeğinin sağlığına önem verenler için Molfix Bebek Bezi incelemesi ve kullanıcı yorumları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Flexdry sistem özelliğine sahip Evy Baby Bebek Bezi, bebeğinize maksimum ölçüde kuruluk sağlayarak ıslaklık hissinin verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırıyor. Ultra esnek ve yumuşak yan kanatları, bebeğinizin özgürce hareket etmesine imkân tanıyor ve bebeğinizi rahat ettiriyor. İçerisinde aloe vera bulunan bez, tekrar yapışabilen akıllı bantlara sahip. Boydan boya emici bölgesi, emici kristalleri ve ikili sızdırmazlık kalkanıyla da tahriş ve pişik gibi cilt sorunlarının önüne geçiyor.

Ürünü İncele

2. Sleepy Natural Aylık Paket Bebek Bezi

Bebeğinin sağlığına önem verenler için Molfix Bebek Bezi incelemesi ve kullanıcı yorumları

Sleepy Natural Bebek Bezi, sıvıyı uzun süre hapsetmesi ve yüksek emicilik gücü ile öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Islaklık göstergesiyle yeşile dönen bez, bezin doluluk oranından sizi haberdar ediyor. Saf suyla dokunmuş olması da en güzel özelliklerinden biri. 3 parça hâlinde tasarlanan bez, cırtlı yapısıyla bebeğin göbeğine baskı yapmıyor ve bebekler kısıtlanmadan rahatça hareket edebiliyor. Ürünün emici taneleri ise dağılmaları önlemek için yatay ve dikey olarak tamamen kumaş yapıyla sarılı.

Ürünü İncele

3. Prima Bebek Bezi Premium Care 1 Beden Yenidoğan

Bebeğinin sağlığına önem verenler için Molfix Bebek Bezi incelemesi ve kullanıcı yorumları

Prima Premium Care, pediatristlerin 1 numaralı tercihi olarak ön plana çıkıyor. Ürün, yeni kalpli üst yüzeyiyle en iyi ve yumuşak korumayı sağlıyor. Islaklığı hapsederek bebeğinizin cildinden uzak tutuyor ve hijyen sağlamaya yardımcı oluyor. Bebeğinizin altının ne zaman değiştirilmesi gerektiğini gösteren ıslaklık göstergesi de bulunuyor. Yumuşak ve esnek yan bantları ise bebeğinizin hareketine göre rahatça esniyor.

Ürünü İncele

4. Baby Turco Doğadan Bebek Bezi

Bebeğinin sağlığına önem verenler için Molfix Bebek Bezi incelemesi ve kullanıcı yorumları

Baby Turco Doğadan Bebek Bezi, emici yüzeyde kuruluğu arttırmak için doğal Çukurova pamuğu liflerinden ve bebeğin cildini yumuşatması için Ege zeytinyağından faydalanarak üretiliyor. Ürün, 14 saate kadar kuruluk sağlamayı vadediyor. Alkol, paraben, parfüm, klor, losyon, SLS ve SLES gibi hiçbir zararlı maddeyi de içinde barındırmıyor. Anadolu'nun kalbinden gelen bebek beziyle doğallığı ve konforu deneyimleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Bebem Natural Bebek Bezi Yenidoğan

Bebeğinin sağlığına önem verenler için Molfix Bebek Bezi incelemesi ve kullanıcı yorumları

Gücünü doğal özlerden alan Bebem Natural Bebek Bezi, hayal ettiğiniz emiciliği ve yüksek performansı sağlıyor. Bez; doğal bambu lifleriyle ultra emicilik, organik pamuk özüyle kuruluk ve yumuşaklık sunuyor. Bio bazlı selüloz ile çevre dostu içeriğe imza atan Bebem Natural içeriğinde klor, parfüm, paraben ve latex bulundurmuyor. Formülündeki antibakteriyel özelliğe sahip doğal bambu sayesinde bakterilerin üremesine ve alerji oluşmasına engel oluyor.

Ürünü İncele

6. Confy Premium Bebek Bezi Yenidoğan

Bebeğinin sağlığına önem verenler için Molfix Bebek Bezi incelemesi ve kullanıcı yorumları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Equality teknolojisi sayesinde koruyuculuğu artan Confy Premium Bebek Bezi, sızıntıyı ve topaklanmayı önlemeye yardımcı oluyor. Confy Koruma Kalkanı ise içerisinde bulunan çinko, D-Pantenol ve Lanolin ile bebeğinizin cildini besleyerek pişik oluşumunun önüne geçiyor. İçeriğindeki zeytin, aloe vera ve badem ise bebeğin hassas cildini besleyip nemlendiriyor. Yenidoğan bebekler için özel olarak tasarlanan bez, ekstra yumuşak 3D üst yüzey özelliğiyle bebeğinizin cildini rahat ettiriyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıkılmasın diye eve bağladı, yıllardır çözüm bekliyorYıkılmasın diye eve bağladı, yıllardır çözüm bekliyor
Yunanistan'a sert tepki! "Benim için Miçotakis artık yok"Yunanistan'a sert tepki! "Benim için Miçotakis artık yok"
Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kardeşlerim dizisindeki tarzı çok konuşuldu!

Kardeşlerim dizisindeki tarzı çok konuşuldu!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Öykü Karayel'in oynadığı Asiye karakterinin tarzını beğenenlere...

Öykü Karayel'in oynadığı Asiye karakterinin tarzını beğenenlere...

Salonunuzun sadeliğini ya da ihtişamını yansıtacak en iyi kanepe markaları

Salonunuzun sadeliğini ya da ihtişamını yansıtacak en iyi kanepe markaları

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Tümünü Gör
Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Banyosunda değişim isteyenler için en iyi banyo dolapları

Banyosunda değişim isteyenler için en iyi banyo dolapları

Kitap okuma keyfini katlayacak birbirinden kullanışlı ürünler

Kitap okuma keyfini katlayacak birbirinden kullanışlı ürünler

Odanız ve ofisiniz için en iyi oda termostatı çeşitleri

Odanız ve ofisiniz için en iyi oda termostatı çeşitleri

Tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

Tatile gitmek isteyenler için 300 TL altı valiz önerileri

Müzik keyfini her an isteyenlere Bluetooth hoparlör çeşitleri

Müzik keyfini her an isteyenlere Bluetooth hoparlör çeşitleri

Tümünü Gör
Müzik keyfini her an isteyenlere Bluetooth hoparlör çeşitleri

Müzik keyfini her an isteyenlere Bluetooth hoparlör çeşitleri

Yatağında her zaman kaliteden yana olanlara en iyi nevresim takımı markaları

Yatağında her zaman kaliteden yana olanlara en iyi nevresim takımı markaları

Hafta sonu kaçamaklarını klasik hale getirenler için seyahat çantası önerileri

Hafta sonu kaçamaklarını klasik hale getirenler için seyahat çantası önerileri

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Teras ve balkonlarınızda kullanabileceğiniz dayanıklı ve şık halı önerileri

Teras ve balkonlarınızda kullanabileceğiniz dayanıklı ve şık halı önerileri

Tümünü Gör

Benzer Anne Çocuk İçerikleri

Hayatınızı çok kolaylaştıracak 200 TL altı işe yarar ürünler

Hayatınızı çok kolaylaştıracak 200 TL altı işe yarar ürünler

Bebekleriniz için sağlıklı ve uzun ömürlü en iyi oyun halısı modelleri

Bebekleriniz için sağlıklı ve uzun ömürlü en iyi oyun halısı modelleri

Bebeğinizi mışıl mışıl uyutmak için en iyi bebek yastığı çeşitleri

Bebeğinizi mışıl mışıl uyutmak için en iyi bebek yastığı çeşitleri

Çocuklarınızın oyun zevkini arttırıp hayal güçlerini geliştirecek oyuna yardımcı ürünler

Çocuklarınızın oyun zevkini arttırıp hayal güçlerini geliştirecek oyuna yardımcı ürünler

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda bulunması gerekenler

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda bulunması gerekenler

Çocuklarınız için sağlıklı ve eğlenceli en iyi oyun hamurları

Çocuklarınız için sağlıklı ve eğlenceli en iyi oyun hamurları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yer: Rize! Elektrik direğini yıkılmasın diye eve bağladı, yıllardır çözüm bekliyor: Koparsa altı mezarlık

Yıkılmasın diye eve bağladı, yıllardır çözüm bekliyor

İstanbul'daki iki günlük su kesintisi isyan ettirdi: "Perişan olduk neredeyse bitlenecektik"

İstanbul'daki iki günlük su kesintisi isyan ettirdi: "Perişan olduk neredeyse bitlenecektik"

Korkunç! Tamir ettiği asansör hareket edince sıkışarak can verdi

Korkunç! Tamir ettiği asansör hareket edince sıkışarak can verdi

Erkek arkadaşı bıçakla boğazını yaralamıştı! 15 yaşındaki Görkem'in yaşam mücadelesi sürüyor

Erkek arkadaşı bıçakla boğazını yaralamıştı! 15 yaşındaki Görkem'in yaşam mücadelesi sürüyor

Tartışma sonucu çıkan arbedede komşusunu öldürmüştü! Mahkemede çok çarpıcı sözler: 'Önce seni öldüreceğim, sonra abilerinin leşini kapının önüne sereceğim'

Mahkeme salonu buz kesti! "Yılanın başı sensin, önce seni öldüreceğim"

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.