Bebeğinizin tüm gece kesintisiz bir uyku çekmesine yardımcı olacak ürünler

Uykusuz geçen gecelerin yerini hem sizin hem de minik yavrunuz için dinlendirici sabahlara bırakmanın zamanı geldi. Uykuya geçişi kolaylaştıran rahatlatıcı oyuncaklardan oda nemini dengeleyen cihazlara, gece boyunca konfor sağlayan uyku tulumlarından gece lambalarına kadar her detayı düşündük. Siz sadece gevşeyin ve bu özel seçkideki ürünlerle bebeğinizin uyku rutinini baştan yaratın. Hazırsanız, bebeğinizin ve sizin daha kaliteli bir uyku çekmenize yarayacak ürünleri birlikte keşfedelim!

1. Bebeğinizin sorunsuzca uykuya dalması için: Fisher Price Kelebekli Rüyalar Dönence

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Bebeğinizi yıldızların altında huzurlu bir uykuya yatırmak isterseniz Fisher Price Kelebekli Rüyalar Dönence, bebeğinizin odasını adeta bir rüya dünyasına çeviriyor! Yumuşak ışıklar, sakinleştiren müzikler, anne karnı ve doğa sesleriyle bebeğinizi sakinleştirerek uykuya hazırlayan dönence, sadece beşiğe değil bebek arabasına da takılabilir, böylece hareket halindeyken bile onu eğlendirebilirsiniz. Üstelik, biraz büyüdüğünde masa üstü projektör olarak da kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“İkiz bebeklerim 5 aylıkken aldım. Malum diş çıkarma ve uykuya dalmada zorluk, uykuyu reddetme halleri 5. aydan sonra başlıyor. Müziklerde sakinleşiyorlar en azından çoğu zaman. Sesine gelince gündüz ortamda evet sesi daha az duyuluyor ama gece gayet net.”

“Ürün güzel, ışık gösterisi, dönence ve üzerine kelebekleri ve uyku için farklı modlarda sesleri var. Uyku için güzel. Bizim bebeğimizin hoşuna gitti.”

Fisher Price dönencenin yanında Clementoni Gezgin Dönence ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Sıcacık ve deliksiz bir uyku için: Owli 2.7 Tog Sloth Uyku Tulumu (2-3 Yıl)

Serin akşamlarda veya soğuk kış gecelerinde bebeğiniz sıcacık ve rahat bir uyku çeksin diye tasarlanan Owli Uyku Tulumu, nefes alan özel kumaşı sayesinde terletmeden ısıyı dengeler. 2.7 TOG derecesiyle üst düzey koruma sağlarken kaydırmaz tabanlı patiğe dönüşebilen ayakları ve eldivenleri ile tam bir konfor veren tulumun çift yönlü fermuarı ise alt değiştirme gibi işlemler hızlıca halletmeye yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün kaliteli, kumaş olarak güzel: Dış kumaş pamuk içi polyester doku. Ayrıca gayet sevimli. 2,5 yaşındaki kızım seneye de giyebilsin diye 3-4 yaş aldım. Biraz büyük ama önümüzdeki yıl da kullanabiliriz.”

“Kollarında dolgu yok. Kolları normal pamuklu kumaş, bu yüzden ince bir uzun kollu body ile kullanılabilir.”

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3. Geceyi aydınlatan sevimli dost: Chicco Şarj Edilebilir Kirpi Gece Lambası

Bebeğinizin odasında hem huzur verici hem de eğlenceli bir atmosfer yaratmak isterseniz Chicco Şarj Edilebilir Kirpi Gece Lambası, yumuşak dokusu ve tatlı tasarımıyla miniklerin favorisi olacak! 8 farklı renk seçeneğiyle odayı aydınlatırken bebeğinize hoş bir ortam sunan lamba, USB bağlantısıyla hızlıca şarj edilebilir ve kablosuz kullanımı ile her yere taşınabilir. Ayrıca, yumuşak yapısıyla bebekler için tamamen güvenli.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün uzun zamandır aklımdaydı. Yeğenlerim için satın aldım. Plastiğinin yumuşak olması çok iyi, en azından kırılır mı endişesi olmaz. Kendi ambalajının içinde şarj için kablosu mevcut.”

“Ailecek bayıldık. Oğlum lambasını yanına alıp yatıyor, ışığı yumuşacık ve hiç rahatsızlık vermiyor. Malzemesinin de yumuşak olması çok kullanışlı, kırılma ihtimali yok.”

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4. Bebeğinizin cildini yumuşacık yapan: Mustela Mustela Hydra Bebe Normal Ciltler için Vücut Losyonu (300 ml)

Bebeğinizin hassas cildi için yoğun nemlendirme yapan bir bakım arıyorsanız Mustela Hydra Bebe Vücut Losyonu, doğumdan itibaren güvenle kullanabileceğiniz bir nemlendirici! Cildi hızlıca nemlendirirken uzun süre yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlayan losyon, hafif yapısı sayesinde kolay emilir ve yağlı bir his bırakmaz. Sabah ve akşam bebeğinizin cildine hafif masaj yaparak ipeksi bir dokunuş kazandırmanın yanında daha iyi bir uyku çekmesini de destekleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bebeğimize kullandık. Çok güzel kokuyor, hassas tenler için önemli.”

“Kış çok kuru olduğu için bebeğimin cildinde denedim, cildi çok güzel nemlendirdi ve vücudun uzun süre taze kokmasını sağladı.”

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5. Konfor ve koruma bir arada: Molfix Bebek Bezi Pure & Soft Maxi 4 Beden (86 Adet)

Bebeğinizin hassas cildi için yumuşak ama güçlü bir koruma olan Molfix Pure & Soft bebek bezi, ekstra esnek bel bölgesi ve özel C kesimi ile bebeğinizi sıkmadan sarar. Üstelik Türkiye’de ilk ve tek olan ekstra bel bariyeriyle sızmalara karşı daha iyi bir koruma yapar. Cilde dost dalgalı üst yüzeyiyle tahrişi önler ve standart bebek bezlerine göre %40 daha az cilt teması gerçekleştirir. Gece boyunca kuru kalmasına yardımcı olan bez, bebeğiniz için en iyi seçeneklerden biri!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün yumuşak ve çok ince, çok memnun kaldık, sızdırma da yapmadı.”

“Diğer bilinen en pahalı markayı da kullandık. Fakat bebeğim en çok bunda rahat etti. Bezin dokusu ve sızdırmaması çok iyi.”

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6. Gece boyu temiz ve nemli hava: Robeve Rbh-03 Aroma Özellikli Ultrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

Bebeğinizin kesintisiz bir uyku çekmesi için ideal hava koşulları şart! Robeve Ultrasonik Hava Nemlendirici, 4 litrelik geniş su haznesiyle odanın nem dengesini koruyarak burun tıkanıklığını ve kuru hava nedeniyle oluşan sorunları önlerken ultra sessiz çalışmasıyla da gece boyunca huzurlu bir ortam yaratır. Üstelik aroma difüzör fonksiyonuyla sevdiğiniz uçucu yağları ekleyebileceğiniz nemlendiricinin otomatik kapanma özelliği güvenli bir kullanım da sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu ultrasonik hava nemlendirici gerçekten harika! Sessiz çalışıyor ve kısa sürede ortamın havasını nemlendiriyor. Özellikle kış aylarında kuru havadan kaynaklanan boğaz kuruluğu ve cilt kuruluğu sorunlarını büyük ölçüde azalttı.”

“Su haznesi yeterince büyük, bu yüzden sık sık doldurmaya gerek kalmıyor. Ayrıca şık ve modern tasarımı sayesinde ev dekorasyonuna da uyum sağlıyor. Kesinlikle tavsiye ederim.”

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7. Bebeğinizin en tatlı uyku arkadaşı: Fisher Price Su Samuru Uyku Arkadaşı

Bebeğinizin uykuya dalmakta zorlandığı anlar artık tarih oluyor! Fisher Price Su Samuru Uyku Arkadaşı, nefes alıp verme hareketleri, kalp atışları ve anne karnı sesleriyle miniklerin kendini güvende hissetmesine yardımcı oluyor. Yumuşacık dokusu, sakinleştirici melodileri ve hafif ışığıyla bebeğinizin iyi bir uykuya hazırlanmasına destek oluyor. Üstelik farklı modlarıyla bebeğiniz için en uygun rahatlatıcı kombinasyonu da zorlanmadan bulabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yumuşacık, Fisher Price'ın diğer sesli oyuncaklarında olduğu gibi çocuk şarkılarını hafif tonlarda ve ışıkla yayınlıyor.”

“Her gün sürekli her uykuda kullanıyoruz. Işığı, müzik seçenekleri, diğer uyku getirici sesleri, karnının yukarı aşağı çıkması ve kalp atışları gayet güzel.”

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8. Uyku öncesi masal zamanı için: Rafaella | Bebekler için Uykudan Önce Öyküler: Bebek Öyküleri (1+)

Bebeğinizi uykuya hazırlarken ona sıcacık bir hikaye okuyabileceğiniz Rafaella’nın kaleme aldığı “Bebekler için Uykudan Önce Öyküler” kitabı, miniklerin hayal gücünü geliştiren ve onları huzurla uykuya hazırlayan üç sevimli hikayeye sahip. 1 yaş ve üzeri çocuklar için ideal olan ve uykudan önce okuyabileceğiniz kitap, bebeğinizin zihinsel gelişimine katkıda bulunurken daha iyi bir uyku deneyimi de yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Oğluma günde en az 5 kere okuduğum en güzel kitaplardan biri. Herkese tavsiye olunur. Müthiş zevkli.”

“Kitapta birden fazla öykü var. Öykülerin karakterleri genel olarak uykudan önce çocukların yaşayabileceği durumları yaşıyorlar (Örneğin karanlıktan korkmak gibi). Kitabın 1,5-2 yaş çocuklar için uygun olduğunu düşünüyorum.”

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9. Ağlama sensörlü akıllı gece lambası: Zazu Kids Wally Projektörlü Müzikli Gece Lambası

Zazu'nun projektörlü ve müzikli gece lambası, akıllı ağlama sensörüyle bebeğinizin ağlama sesini algılayarak devreye girer ve ona güven veren ışıklar ve melodilerle rahatlamasını destekler. Ayarlanabilir parlaklık seviyesi sayesinde uyku için yumuşak bir ışık, hikaye okuma için daha parlak bir seçenek sunar. USB ile şarj edilebilen ya da pille kullanılabilen ve üç farklı renk seçeneğiyle bebek odasına şıklık katan gece lambası, bebeğinizin uyku rutininin vazgeçilmezi olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok hoş bir gece lambası. Dikkat edin, çok küçük. Beşiğe doğrudan takılır. Oldukça fazla seçenek (ışık ve ses). Ben tavsiye ediyorum.”

“Sakinleştirir ve karanlıkta süper güzel bir ışık verir.”

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10. Diş çıkarma döneminde uykusu kaçmasın: Babyjem Diş Kaşıyıcı Eldiven

Diş çıkarma döneminde huzursuzluk kaçınılmaz ama Babyjem Diş Kaşıyıcı Eldiven ile bu süreci daha konforlu hale getirebilirsiniz! Bebeğinizin elini tamamen sararak elinden düşmesini önleyen eldiven, pütürlü ve yumuşak dokusuyla kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olur. Dikkat çekici rengiyle bebeğinizin ilgisini çekerken dayanıklı ve güvenli malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanım sunar. Minik eller için büyük kolaylık sağlayan Babyjem diş kaşıyıcı, diş çıkarma sürecini sorunsuz hale getirmek için son derece etkili bir ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bebeğim için kullanışlıydı. Parmaklarına emerken zarar gelmesi yerine eldiven çok iş gördü. Hem hışırtılı olması da hoşuna giderek damaklarını kaşıyordu.”

“İnanılmaz güzel ve akıllıca düşünülmüş bir ürün. Kullanışlı.”

Babyjem diş kaşıyıcı eldivenin yanında Bright Starts Diş Kaşıyıcılı Emzikler ve Çalkalayıcı Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

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