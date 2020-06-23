KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bebek gibi olmak için: Cildi arındırmanın püf noktaları

Bebek gibi olmak için: Cildi arındırmanın püf noktaları

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cilt, vücudumuzun en büyük organı.

Bebek gibi olmak için: Cildi arındırmanın püf noktaları

Cilt, vücudumuzun en büyük organı. Kapladığı alanla doğru orantılı olacak şekilde görevleri de büyük ve önemli. Bir kere cildimiz, vücudumuzun savunma sisteminin öncü birliği konumunda; her türlü dış etken önce cildi aşmak zorunda. Cilt başta solunum sistemi olmak üzere, dolaşım, bağışıklık, boşaltım sistemlerinin en önemli parçasıdır. Bizse çoğu zaman ona sadece bir tuval gibi davranır, çeşit çeşit boyalarla güzel bir yüz çizmeye uğraşırız. Güzel yüzler çizmeyi ressamlara bırakıp, cildimizin sağlığıyla ilgilenmeye başladığımızda ise kazancımız sadece güzel bir yüz değil, her yönüyle sağlıklı bir vücut olacak.

Aslında cildiniz kendini yeniler, siz ayarını bozmayın yeter. "Cildimi nasıl yenileyebilirim?" diyorsanız iyi haber; cildinize iyi baktığınız takdirde 1 ay sonra aynaya baktığınızda göreceğiniz cildiniz, bugünkü ile aynı olmayacak. Çünkü cilt kendini yaklaşık olarak ayda bir kere yeniler. Kullandığınız yanlış cilt bakım ürünleri ve sağlıksız bazı yaşam alışkanlıklarıyla dengesini bozmazsanız, cildiniz kendi kendini arındıracak, ışıldayacak potansiyele sahiptir.

Cildin bozulan ayarını da sadece sürdüğünüz kremlerle, losyonlarla, makyaj malzemeleriyle düzeltemezsiniz. Çok daha ucuz, çok daha kolay ama daha kapsamlı, daha derin bir özen ister cilt bakımı. Her yönüyle düzenli ve doğal yaşam alışkanlıkları ister. İyi bir uyku, düzenli ve sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve bol oksijen.

CİLDİ ARINDIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1. BOL SU

splashing-165192_1280

Su, %80'ini kapladığı vücudumuzun temel besin kaynağıdır. Tıpkı yağmurun toprağı canlandırdıktan sonra buharlaşıp tekrar göğe dönmesi ve yeniden yağmur olup yere düşmesi ve böylece tabiatın devrini sürdürmesi gibi, içtiğimiz su da vücudumuzun canlılığını sürdürmesi için çok ama çok gereklidir. Güne 1 bardak suyla başlamayı alışkanlık haline getirin mesela. Su içmeyi cazip hale getirmek için içine limon suyu ekleyebilir ya da taze, ferahlatıcı otlarla suyunuzu renklendirebilirsiniz.

2. SAĞLIKLI BESLENME

Her türlü besin maddesini dengeli biçimde tüketmelisiniz. Vücudunuzun ve cildinizin ihtiyacı olan vitamin ve mineraller, doğal besin maddelerinde yeterince bulunur. Eğer sindirim sistemine bağlı bir rahatsızlığınız yoksa, bu besinlerden takviyeye gerek olmadan ihtiyacınız olan her şeyi alabilirsiniz. Bazı besinlerin cildinize iyi gelmediğini, sivilce yaptığını düşünüyorsanız aslında sorun sindirim ya da bağışıklık sisteminizle ilgili olabilir. Sebze ve meyve ağırlıklı olmak üzere dengeli ve çeşitli beslenmeye özen gösterin. Katkı maddeli, ambalajlı ve işlenmiş ürünlerle aranıza mesafe koyun.

3. EGZERSİZ

yoga-3053488_1920

Emeksiz ekmek olmaz, terlemelisiniz. Bunun için kapalı spor salonlarına gitmenize, avuç dolusu paralar harcamanıza da gerek yok. Küçük mutfak alışverişlerinizi mahallenizin bakkalından, kendiniz yapın. 1 ekmek için bakkala telefon etmeyin, gidip kendiniz alın. İşe giderken ya da akşam eve dönerken arabanızı biraz uzağa park edin ya da 1 durak önce inin otobüsten.

4. GÖZENEKLER HER DAİM AÇIK OLMALI

Siz sadece burnunuzdan nefes aldığınızı düşünüyorsunuz ama aslında burun sadece ciğerlerinize oksijen gitmesini sağlıyor. Oysa cildinizdeki gözenekler, tüm iç organlarınızın nefes almasını sağlıyor. Cildi arındırmanın ilk adımı da gözeneklerin her daim açık olmasını sağlamak. Nefes alan bir cilt ışıltılı, parlak olur. Tıkalı gözenekler ise siyah noktadır, yağ bezesidir, sivilcedir, renk farklarıdır. Gözenekleri açmak için sert ve aşındırıcı ürünlerle ovalamayın. Sadece kan dolaşımını sağlamanız bile gözeneklerin açılması için yeterli olabilir. Bunu da en basit şekilde, sabahları uyandığınızda yüzünüze soğuk su çarparak sağlayabilirsiniz.

5. DÜZENLİ VE YETERLİ UYKU

woman-2197947_1920

Uyku sırasında vücudumuz çalışmaya devam eder. En yoğun hücre yenilenmesi uykudayken gerçekleşir. Beynimiz salgıladığı hormonlarla vücudumuzun şikayetlerini dinler, dertlerine çare bulur, arızalarını giderir. Sağlıklı bir cilt için sağlıklı bir uyku çok önemli. Her gün aynı saatlerde yatmaya ve en az 7 saat uyumaya özen gösterin.

6. DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ

Her biri yıllarca süren araştırmalar ve çalışmalarla, bilim adamları tarafından geliştirilmiş olduğu söylenen kozmetik ürünlerin, önünde sonunda birer kimyasal olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Evet, kimya doğanın kendisinde de var. Fakat laboratuvarlarda üretilen bu kozmetik ürünler, doğayı olsa olsa taklit edebilir, asla doğal olamaz. Tabii burada, doğada bulduğumuz her şeyi yiyebiliriz ya da cildimize sürebiliriz demek istemiyoruz. Ne kadar doğal, ne kadar organik olursa olsun bir üründen yarar sağlamanız, vücudunuzun o ürüne doğru yanıtı vermesine bağlıdır. Her ürün herkeste aynı etkiyi göstermez. Peki bozulan cilt nasıl düzelir? Aslında cildinizin bakımı ve arınması için en doğru uygulamaların uzman bir cilt doktoru tarafından değerlendirilmesi en doğrusudur. Cilt tipinizi bilmeli, buna uygun ürünler seçmelisiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturduKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu
Daha hızlı saç uzatmak için kolayca uygulayabileceğiniz 20 yöntemDaha hızlı saç uzatmak için kolayca uygulayabileceğiniz 20 yöntem
Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Vücut Tipinize Uygun Gelinlik

Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Vücut Tipinize Uygun Gelinlik

Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.