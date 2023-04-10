Bebeklerde ishale ne iyi gelir, ishal olan bebeğe ne yedirilir? Bebeklerde ishal nasıl geçer bitkisel çözümler

Halk arasında ishal olarak bilinen hastalık türü diyale olarak da bilinir. Bebeklerde görülen ishal, 24 saatte üç kereden fazla sulu dışkılama olarak görülür. Ek olarak anne sütü ile beslenen bebeklerde her zaman olan dışkılamadan daha fazla ve sulu olarak görülen hastalık çeşididir. Akut (ani) olarak ortaya çıkan hastalıklar bulaşıcı hastalıklar sebebiyle meydana gelebilir. İshal durumunda kusma, yüksek ateş ve karın ağrısı belirtileri de nüksedebilir. Özellikle yenidoğan bebeklerde ishal oluşumu sık sık görülebilir. Bu durumda 1 gün içerisinde dehidrasyon oluşumuna karşın gözlem yapılmalıdır. Bebekte ağız kuruluğu, ağlarken gözyaşının akmaması, vücutta görülen fazla su kaybı, fazla uyuma, huzursuzluk, çökük göz küreleri dehidrasyon belirtileri arasındadır. Bebeklerde ishale iyi gelebilecek doğal ve bitkisel çözüm önerileri mevcut olsa da düzenli ishal oluşumu ve huzursuzluklarında mutlaka uzmana başvurulması gerekir.

Bebeklerde ishale ne iyi gelir?

Bebeklerde ishal sıkıntısı sık sık görülebilir. Bu durumda çözüm yöntemleri de ayrıca aranılır. Böylece “5 aylık bebek ishaline ne iyi gelir?" ve "1 yaş bebeklerde ishale ne iyi gelir?" gibi sorular akıllarda yer edinmiştir. İshal sıkıntısı çeşitli doğal ve bitkisel yöntemlerle geçebileceği gibi kendiliğinden de geçmesi mümkündür. Çeşitli besin alerjileri, C. difficile enfeksiyonu, kistik fibrozis, ciddi kalın bağırsak enfeksiyonları, nöroendokrin tümörler gibi ciddi hastalıklara karşılık bebeklerde görülen ishal sıkıntısı uzun süreli vadeye yayıldığı taktirde uzman kontrolünde bulunulmalıdır. Doğal ve bitkisel çözüm önerilerine rağmen ve kendiliğinde geçmeyen ishal durumlarında da mutlaka hekime başvurulması gerekir. Ayrıca bebeklerde görülen ishal derecelerine göre çözüm yöntemlerinde değişiklikler görülür. Bebeklerde ve yeni doğan bebeklerde ishal nasıl geçer sorusu için yapılabilecek şeyler:

Anne sütü, immün sistemi güçlendirir. İmmün sistemin güçlenmesi ise ishal oluşumunu dengeleyerek normal seviyeye dönmesini sağlar. Böylece dehidratasyon riski minimum seviyeye iner. Bu sebeple anne sütünün düzenli kullanımı bebeklerde olduk.a önemlidir.

Sıvı takviyesi de ishal gibi hastalıklarda oldukça önemlidir. Sıvı takviyesi, yaş seviyelerine göre değişiklik gösterir. 2 yaşından küçük bebeklerde sulu dışkılama sonrasında 50-100 ml arasında, 2 yaşından büyük bebeklerde ise 100-200 ml sıvı takviyesi yapılması gerekir.

İshal olan bebeğe ne yedirilir?

İshal görülen bebeklerin sindirimi hızlanır. Bu yüzden yedikleri ve içtikleri besinler oldukça önemlidir. Bu durumda ishal oluşumunu arttıran gıda ve içecek türlerinin tüketilmemesi gerekir. Şiddetli ve uzun süreli ishal sıkıntılarında besinlere dikkat edilmesi gerektiği gibi uzman tavsiyesi eşliğinde çözüm aranmalıdır. Bu tür durumlarda “İshal bebeklere ne verilir, ishal olan bebekler nasıl beslenmeli?” sorularının yanıtları oldukça merak edilir. Bu soruların yanıtları ise birçok bitkisel ve doğal çözüm önerileri olabilir. Bebeklerde ishal nasıl geçer bitkisel çözüm içeren besinler aşağıda verilmiştir:

Pirinç veya pirinç gevreği

Muz veya muz püresi

Ev yapımı yoğurt

Elma

Pirinçli yoğurt çorbası

Buharda pişirilmiş veya püre şeklinde hazırlanan havuç

Evde hazırlanmış olan ayran, limonata tarzı içecekler

Özellikle 1 yaş bebeklere iyi gelebilecek makarna, patates gibi nişasta içeren gıdalar

Köy peyniri, tavuk gibi az miktarda protein içeren gıdalar

Bebeklerde ishal nasıl geçer?

İshal geçirme yöntemleri özellikle bebeklerde oldukça önem belirtir. Bebeğin huysuz hale gelmemesi, ruh halinin değişmemesi, ateş gibi çeşitli sıkıntılara sebep olmaması adına hastalığı bir an önce geçirebilecek yöntemlerin bilinmesi gerekir. Bu durumda şiddetli ve uzun dönemli ishal sıkıntılarında bebeklerde geçmeyen ishal tedavisi yöntemlerini uygulanması için mutlaka uzman yardımına başvurulmalıdır. "Bebekte ishali ne keser?" sorusu da ayrıca merak edilir. Bebeklerde ishale kesin çözüm olabilecek yöntemler aşağıda listelenmiştir: