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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? 2 Mart 2022 Çarşamba

02.03.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Bakan Koca, yapacağı açıklamanın bir süredir vatandaşlar tarafından beklenen açıklama olacağına inandığını belirtti. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte 2 Mart 2022 Çarşamba günkü Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? 2 Mart 2022 Çarşamba

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin koca dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bilim Kurulu Toplantısının ardından yapacağı açıklamanın bir süredir beklenen açıklama olacağına inandığını ifade etti. Bu durum maske zorunluluğunun kaldırılacağı şeklinde yorumlandı. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte 2 Mart 2022 Çarşamba günkü Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu 2 Mart Çarşamba (bugün) salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK? 2 MART 2022 ÇARŞAMBA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin koca dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

Bakan Koca'nın bu açıklaması sosyal medyada bazı yasakların gevşetileceği ya da maske zorunluluğunun kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA 'MASKE' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Kabine toplantısının ardından açıklamada bulunmuş ve yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili soruya bu 23 Şubat Çarşamba gününü işaret ederek "Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" yanıtını vermişti.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 203 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 71 bin 545 hasta taburcu olurken 1 Mart Salı günü 403 bin 117 test yapıldı.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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