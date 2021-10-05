HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. BiP’in kullanıcı sayısı bir gecede 2’ye katlandı

BiP’in kullanıcı sayısı bir gecede 2’ye katlandı

05.10.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BiP, uluslararası uygulamalarda yaşanan kesinti süresince bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat artırdı. Bu süreçte Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da platforma ilgi arttı. Yerli iletişim platformuna yeni katılan kullanıcıların yüzde 50’si Türkiye dışından gelen müşterilerden oluştu. Dün gece ile BiP’in toplam indirilme sayısı 87 milyonu aştı.

BiP’in kullanıcı sayısı bir gecede 2’ye katlandı

Dün yaşanan global uygulamalardaki kesintilerin ardından BiP’i tercih edenler oldu.

WhatsApp çöktü, tekrar gündeme geldi: İşte WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları!WhatsApp çöktü, tekrar gündeme geldi: İşte WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları!

Elde edilen verilere göre platform, bir gecede aktif kullanıcı sayısını 2 kat artırdı. Yeni kullanıcıların yarısını ise Türkiye dışından gelen uluslararası müşteriler oluşturdu. Bu süreçte mesajlaşma adedi yaklaşık 4 kat arttı. BiP’in toplam indirme adedi ise 87 milyonu aştı.

"YERLİ VE MİLLİ UYGULAMALARIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GELDİ"

Yaşanan gelişmelerin yerli ve milli uygulamaların önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirten Turkcell Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ şu ifadeleri kullandı:

“Hep dile getirdiğimiz üzere küresel uygulamalara bağlı kalmamamız gerektiğini dün yaşadığımız süreç ile bir kez daha görmüş olduk. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP sayesinde sadece Türkiye’deki değil dünya çapındaki kullanıcılarımız iletişimlerini kesintisiz ve kaliteli bir biçimde devam ettirdi. İşte bizler bu yüzden sadece birkaç uluslararası uygulamaya mahkûm kalmamak adına çalışıyor ve rakiplerimize fark atan güçlü özelliklere sahip yerli bir platforma sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle BiP’i tercih eden tüm kullanıcılarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız.”

Bip, Telegram, Signal uygulamaları nasıl indirilir? Bip, Telegram ve Signal nereden indirilir?Bip, Telegram, Signal uygulamaları nasıl indirilir? Bip, Telegram ve Signal nereden indirilir?

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Hayatını kaybedeli tam 10 yıl oldu! Ünlü isim böyle anıldıHayatını kaybedeli tam 10 yıl oldu! Ünlü isim böyle anıldı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Turkcell
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.