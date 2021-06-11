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Bir ayda selülit görüntüsü nasıl azalabilir mi?

11.06.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil sezonu açılmışken kadınların baş belası selülit konusu yine gündemdeki yerini aldı. Bu görüntüden hoşlanmayanlar sadece 1 ay içinde selülit görüntüsünden kurtulabilir. Peki nasıl?

Bir ayda selülit görüntüsü nasıl azalabilir mi?

Son yıllarda bizlere, güzellik adı altında empoze edilen mükemmel vücut kavramında selülite yer yoktur. Ancak selülit, kadın anatomisinin bir parçasıdır ve cilt kusuru değildir. Yine de bu görüntü sizi rahatsız ediyorsa birkaç adım ile çok kısa sürede selülit görünümünü en aza indirebilirsiniz.

MASAJ YAPIN

Masaj derinin altındaki dokuyu hareketlendiren bir yöntemdir. Harekete maruz kalan yağlar bir süre sonra azalır ve yüzeyde oluşturdukları çukur görüntüsü bir süre sonra yok olur. Masaj yaparken biberiye ve portakal yağlarının yağ yakıcı özelliğinden destek alabilirsiniz.

HAREKET ŞART

Selülit zayıf kilolu fark etmez her kadında görülebilir. Ancak ideal kilosunun üzerinde olan kişilerde daha yoğun bir şekilde oluşur. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak kilo verme sürecinizi hızlandıracağı için selülit oluşumunuzu da azaltır.

TOKSİNLERDEN ARININ

Vucüttaki toksinlerden kurtulmanın ilk kuralı bol su içmektir. Gün içinde tükettiğiniz su hem cildinizin kırışmasını engeller hem de selülit oluşumunu azaltır. Sade su içemiyorsanız suya limon veya çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.
Haftada 1 kez yapacağınız sıvı detoksu ile selülitten kurtulma sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi selülitle mücadelede en çok kullanılan üründür. Sabahları 1 bardak ılık suya 2 yemek kaşığı doğal elma sirkesi ekleyip aç karnına tüketin. Bu işlemi haftada en az 4 kez yapmalısınız.

PEELİNG YAPIN

2 yemek kaşığı filtre kahveyi 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın ve selülitli bölgeleri ovun. Bu karışımı düzenli uygulamak çok önemlidir. Uygulama yaparken dizden yukarıya doğru masaj yapmayı ihmal etmeyin.

FIRÇALAYIN

Selülit olan bölgeleri fırçalamak, bu mücadelede yapılacak en önemli hareketlerden biridir. Bu amaçla üretilen fırçaları kullanabilir veya kabak lifi gibi doğal ürünleri kullanabilirsiniz. Fırçalama işlemi, ayak bileğinden kalçaya doğru yapılmalıdır.

SAĞLIKLI BESLENİN

Makarna, pizza, hamburger çok lezzetli yemekler olsa da selülit oluşumunu artırdığı ıspatlanmıştır. Sebze ağırlıklı ve eşit miktarda protein ağırlıklı beslenmek bu oluşumu azaltacaktır.

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