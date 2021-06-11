Bir ayda selülit görüntüsü nasıl azalabilir mi?

Son yıllarda bizlere, güzellik adı altında empoze edilen mükemmel vücut kavramında selülite yer yoktur. Ancak selülit, kadın anatomisinin bir parçasıdır ve cilt kusuru değildir. Yine de bu görüntü sizi rahatsız ediyorsa birkaç adım ile çok kısa sürede selülit görünümünü en aza indirebilirsiniz.

MASAJ YAPIN

Masaj derinin altındaki dokuyu hareketlendiren bir yöntemdir. Harekete maruz kalan yağlar bir süre sonra azalır ve yüzeyde oluşturdukları çukur görüntüsü bir süre sonra yok olur. Masaj yaparken biberiye ve portakal yağlarının yağ yakıcı özelliğinden destek alabilirsiniz.

HAREKET ŞART

Selülit zayıf kilolu fark etmez her kadında görülebilir. Ancak ideal kilosunun üzerinde olan kişilerde daha yoğun bir şekilde oluşur. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak kilo verme sürecinizi hızlandıracağı için selülit oluşumunuzu da azaltır.

TOKSİNLERDEN ARININ

Vucüttaki toksinlerden kurtulmanın ilk kuralı bol su içmektir. Gün içinde tükettiğiniz su hem cildinizin kırışmasını engeller hem de selülit oluşumunu azaltır. Sade su içemiyorsanız suya limon veya çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.

Haftada 1 kez yapacağınız sıvı detoksu ile selülitten kurtulma sürecinizi hızlandırabilirsiniz.