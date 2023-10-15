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Birleşmiş Milletler karargahı vuruldu! İki taraf da uyarıldı

15.10.2023 20:57 | Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki Naqoura’da bulunan BM karargahına roket isabet ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler karargahı vuruldu! İki taraf da uyarıldı

Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine düzenlenen roket saldırıları sırasında Birleşmiş Milletler karargahı vuruldu. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki Naqoura’da bulunan BM karargahına roket isabet ettiği aktarılarak, roketin nereden geldiğinin araştırıldığı ifade edildi.

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İKİ TARAFLA DA TEMAS DEVAM EDİYOR

Düşen roket sonucu kimsenin yaralanmadığı belirtilen açıklamada, Lübnan-İsrail sınırını temsil eden mavi hattın her iki tarafındaki yetkililerle temas halinde olunduğu ifade edilerek, “İlgili tüm tarafları ateşkese ve barışı koruma görevlileri olarak çözüm bulmamıza izin vermeye çağırıyoruz. Hiç kimse daha fazla insanın yaralandığını veya öldürüldüğünü görmek istemez. İlgili tüm taraflara, sivillere veya BM personeline yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek uluslararası hukukun ihlali olduğunu hatırlatırız” denildi.

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LÜBNAN'DAN İSRAİL'İN KUZEYİNE 20 ROKET FIRLATILMIŞTI

Hamas tarafından yapılan son açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan 20 roketle İsrail’in kuzeyindeki Nahariya kentinin hedef alındığı bildirilmiş, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Lübnan’dan atılan 9 roketin İsrail topraklarına geçtiğini belirtmişti. IDF, 5 roketin etkisiz hale getirildiğini ve 4 roketin boş arazilere düştüğünü ifade etmişti. (İHA)

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İsrail Lübnan birleşmiş milletler

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