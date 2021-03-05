Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ambulanslarla Elazığ'a getirildi.
Şehit askerler için ilk tören Elazığ Havalimanı'nda düzenlendi.
Elazığ'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil araçlarına konuldu.
Naaşları Ankara'ya getirilen şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Milli SAvunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte birçok siyasi isim de katılıyor. Buradaki törenin ardından şehitler son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek.
Öte yandan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.
Kahreden kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun." mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.
Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.
Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan bu görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin bugüne kadar Bitlis hariç, Türkiye'de 3 kazaya karıştığı ve bu kazalar sonucu 28 askerin şehit olduğu belirlendi.
Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak'taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi'nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'ya döndü.
İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.
Üçüncü kaza ise 2017 yılında Şırnak'ta meydana geldi.
Şenoba'dan havalanan Cougar tipi helikopter kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu. Düşen helikopterde 1 tümgeneral, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş, 2 uzman çavuş bulunuyordu. Kurtarma ekipleri kaza yerine ulaştıktan sonra ilk etapta 11 şehidin cenazesine ulaşıldı. Ardından 2 şehidin cenazesi de bulundu.