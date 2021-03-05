Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ambulanslarla Elazığ'a getirildi.

ŞEHİTLER İÇİN İLK TÖREN

Şehit askerler için ilk tören Elazığ Havalimanı'nda düzenlendi.

ANKARA'DA DEVLET TÖRENİ

Elazığ'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil araçlarına konuldu.

Naaşları Ankara'ya getirilen şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Milli SAvunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte birçok siyasi isim de katılıyor. Buradaki törenin ardından şehitler son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek.

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.