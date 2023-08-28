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  4. Bodrum'daki otelde tatil yapıyordu... Sosyal medya paylaşımı, silahlı çatışma getirdi: 1 ölü, 3 yaralı! İstanbul'dan gelmişler

Bodrum'daki otelde tatil yapıyordu... Sosyal medya paylaşımı, silahlı çatışma getirdi: 1 ölü, 3 yaralı! İstanbul'dan gelmişler

28.08.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, şahısların husumetli oldukları kişiyi sosyal medyada gördükten sonra İstanbul’dan Bodrum’a gelip saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Bodrum'daki otelde tatil yapıyordu... Sosyal medya paylaşımı, silahlı çatışma getirdi: 1 ölü, 3 yaralı! İstanbul'dan gelmişler

Kan donduran olay, gece saatlerinde Gölköy Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Araçla otele gelen 3 şahıs, otelin lobisinde bulunan şahıslara ateş açtı. Lobide bulunanlar silahla karşılık verince silahlı çatışma çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Oteldekilere saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan olduğu iddia edilen Ömer Ataş (28), yaralı olarak bindiği araçta başına bir kurşun daha isabet ederek hayatını kaybetti.

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Silahlı çatışmada A.B. (22), Y.B. (22) ve M.A.A. (17) yaralandı. Yaralılar, kendi imkanları ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Ataş’ın cenazesi ise, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SİLAHLI ÇATIŞMA GETİRDİ

Karnından yaralanan ve tedavisi hastanede devam eden A.B.’nin arkadaşları ile birlikte 3 gün önce otele tatile geldiği, husumetli olduğu şahısların da sosyal medya paylaşımlarını görüp İstanbul’dan Bodrum’a gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekiplerince toplam 6 şüpheli gözaltına alınırken, 6 silah ele geçirildi. Firari bir şahsın da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (İHA)

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cinayet Bodrum Silahlı çatışma

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