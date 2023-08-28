Bodrum'daki otelde tatil yapıyordu... Sosyal medya paylaşımı, silahlı çatışma getirdi: 1 ölü, 3 yaralı! İstanbul'dan gelmişler

Kan donduran olay, gece saatlerinde Gölköy Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Araçla otele gelen 3 şahıs, otelin lobisinde bulunan şahıslara ateş açtı. Lobide bulunanlar silahla karşılık verince silahlı çatışma çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Oteldekilere saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan olduğu iddia edilen Ömer Ataş (28), yaralı olarak bindiği araçta başına bir kurşun daha isabet ederek hayatını kaybetti.

Silahlı çatışmada A.B. (22), Y.B. (22) ve M.A.A. (17) yaralandı. Yaralılar, kendi imkanları ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Ataş’ın cenazesi ise, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SİLAHLI ÇATIŞMA GETİRDİ

Karnından yaralanan ve tedavisi hastanede devam eden A.B.’nin arkadaşları ile birlikte 3 gün önce otele tatile geldiği, husumetli olduğu şahısların da sosyal medya paylaşımlarını görüp İstanbul’dan Bodrum’a gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekiplerince toplam 6 şüpheli gözaltına alınırken, 6 silah ele geçirildi. Firari bir şahsın da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (İHA)