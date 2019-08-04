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Bodrum'u ayağa kaldıran genç hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

Muğla Bodrum'da geceleri çok sayıda evin kapı ile penceresini zorladığı ve bazı evlere girerek, bir şey çalmayıp, uyuyan kişileri izledikten sonra kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan A.O.M. (22), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'u ayağa kaldıran genç hakkında karar verildi

Bodrum'un Umurca Mahallesi'nde, son 1 aydır, gece çok sayıda eve kapı ve pencereleri zorlayarak, giren ancak hırsızlık yapmayıp, uyuyan kişileri seyrettikten sonra çıktığı ileri sürülen kişi, mahallelinin huzurunu kaçırdı.

İKİ BEKÇİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahalle sakinlerini tedirgin eden kişi, 'Umurca sapığı' olarak adlandırıldı. Mahalleli, geceleri gruplar halinde nöbet tutmaya başladı. Polisin sık sık devriye görevi yaptığı mahalleye, 2 de bekçi görevlendirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, nöbet tutan mahallenin gençleri, dün sabaha karşı eşkale uyan kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine, devriye görevi yapan ve 'Yunus' olarak bilinen motorize polis ekipleri, bölgeye gönderildi. Motorize polis ekipleri, A.O.M.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.O.M., aynı gün öğleden sonra, 'kişisel huzur ve sükuneti bozmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

A.O.M., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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bodrum umurca

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