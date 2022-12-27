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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi! ‘Bir süredir tehdit alıyordum’

27.12.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bolu Belediyesi’nde bıçaklı saldırı girişimi olduğu öğrenildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam katına kadar gelen bıçaklı saldırgan H.H. gözaltına alındı. Bir süredir tehdit aldığını belirten Özcan saldırı girişiminin ardından yaptığı açıklamada "11:30 sıralarında belediyenin ek hizmet binasındaki makam odamdayken oraya kimliği belirsiz bir şahıs geldi. Bağırdı çağırdı arkadaşları tehdit ederek beni aramış. Polis tarafından gözaltına alındı” dedi.

Son dakika: Bolu Belediye binasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 1 kişi, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konu ile alakalı olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse dünyayı başlarına yıkarım” dedi.

Olay, saat 12.00 sıralarından Bolu Belediye binasında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz'ın makamında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcılık yaptığı iddia edilen H.H., pazar yeri açmak için girişimde bulunarak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz'dan randevu aldı. Belediye binasına gelen H.H., Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz ile görüşmek için özel kalem müdürlüğüne gitti. H.H., özel kalem personeli ile sözlü tartışmaya başladı. Zabıta ve belediyede görevli polis ekipleri tarafından H.H. etkisiz hale getirildi. Şüphelinin göz altına alındığı esnada elinde bıçak olduğu iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA: “BİR SÜREDİR BANA YÖNELİK TEHDİTLER ÇOK ARTTI”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben belediyenin ek hizmet binasındaki makam odamdayken buradaki makam odama kimliği belirsiz bir şahıs gelmiş. Bağırmış, çağırmış. Arkadaşları tehdit etmiş. Beni aramış. Sonra polis tarafından gözaltına alınmış. Önce polis niye vardı? Onu söyleyeyim. Bir süredir bana yönelik tehditler çok arttı. Yani önüne gelen tehdit etmeye başladı. Tabiri caizse. Özellikle PKK ve onun uzantıları üzerinden çok yoğun tehditler alıyorum. Bundan dolayı da sağ olsun sayın emniyet müdürümüz bir süredir belediyede benim bilgim dahilinde ve haricinde, emniyet tarafından özel olarak korunuyorum” ifadelerini kullandı.

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“ARTIK YETER YANİ”

Tehdit almaktan korkmadığını ifade eden Tanju Özcan, “Arkadaşlar ben tehdit almaktan korkan bir adam değilim. Hayatım boyunca birçok tehdide maruz kaldım. Gün geldi FETÖ'cüler tehdit etti. Gün geldi. PKK'nın ölüm listelerine aldılar. Terör örgütlerini ölüm listelerini aldılar. Ve bunu bana marifetmiş gibi tebliğ ettiler. Ama artık bunların boyutları çok artmaya başladı. Ve eskiden milletvekiliyken sadece kendimden sorumluydum. Şu an arkadaşlar bu binada 500 tane çalışan var. En azından. Bu arkadaşlarıma tedirgin ediyorlar, korkutuyorlar. Yani elinde bıçakla biri geliyor, bağırıp çağırıyor. Buradaki çalışanlara bundan doğal olarak etkilenmemeleri mümkün değil. Artık yeter yani” diye konuştu.

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“BELEDİYE ÇALIŞANLARIMA BİR ZARAR GELİRSE DÜNYAYI BAŞLARINA YIKARIM”

Özcan, “Şunu herkes bilsin, biz tehditlere boyun eğmeyiz. Söyleyeceğimizden geri durmayız. Özellikle belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse dünyaya başlarına yıkarım. Onu özellikle söylüyorum. Yani sığınmacı çeteleri tehdit ediyor bir yandan. Bir yandan PKK ve uzantıları. Yani yeter artık. Burada kendimle ilgili bir endişem yok. Dediğim gibi burada çalışan 500 tane belediye çalışanıyla ilgili endişem var. Evet güvenlik konusunda çok zayıfız. Yani şeffaf belediyecilik adına hemen hemen hiç duyarlı kapı bile koymadan insanlar bize çok kolay ulaşabilsin. Başından itibaren bunu şey yaptık ama artık bir kısım güvenlik önlemlerimizi almak zorunda kalacağız. Vatandaşımızdan bu konuda anlayış bekliyorum. Bu önlemleri şahsım için değil burada çalışan belediye çalışanlarıyla ilgili. O yüzden gereğini yapacağız. Bugün yaşanan olay emniyet bütün boyutlarını araştırıyor” dedi.

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