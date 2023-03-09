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Boşuna binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

07.03.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar girdikleri ortamlarda yalnızca kıyafetleriyle ve güzellikleriyle değil, kokularıyla da iz bırakmayı severler. Bu sebeple kendine yakıştığını düşündüğü parfümlerle etrafa güzel kokular saçarlar. Siz de parfümünüzle herkesi kendinize hayran bırakmak istiyorsanız uygun fiyatlara dünyaca ünlü markaların muadillerini bulabilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı!

Boşuna binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Evden çıkmadan önce ayna karşısında geçirdiğiniz hazırlık sürecini parfüm sıkarak noktalamayı seviyor olabilirsiniz. En az güzel bir makyaj kadar önemli olan parfümleri seçerken tarzınıza ve bütçenize uygun bir koku olmasına çok dikkat etmeniz gerekir. İmzanız hâline gelecek, uygun fiyatlı, çok sevilen parfümlerin muadili olan parfümlerden bir liste hazırladık. Birbirinden güzel kokulara göz atmaya ne dersiniz?

1. Kokusuyla etkileyen: Avon Far Away Infinity Kadın Parfümü

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Avon Far Away Infinity Kadın Parfümü'nü bilmeyen yoktur, diyebiliriz. Oldukça uzun seneler öncesinde piyasaya sunulan serinin hoş kokularından biri olan bu parfüm, ikonik hâle gelen şişesiyle kadınları büyülüyor. Üstelik kadife çiçeği, yasemin ve vanilya kokusu ile kendine güvenen fütürist kadınların tercihi oluyor. Tüm dünyada sevilen Paco Rabanne Olympea'nın muadili olarak gösterilen kokuyla herkeste kalıcı bir etki bırakacaksınız.

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2. Uygun fiyata dünyaca ünlü koku: DIAROSSA W017 EDP Kadın Parfümü

Boşuna binlerce lira ödemeyin: Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

DIAROSSA W017 EDP Kadın Parfümü, size uygun fiyata tüm dünyada sevilerek kullanılan kokulardan biri olan Hypnotic Poison'a sahip olma avantajı sunuyor. Hypnotic Poison'dan ilham alınarak tasarlanan bu koku ile girdiğiniz her ortama imzanızı atabileceksiniz. Daha çok sonbahar ve kış mevsimlerinde kullanılmaya uygun olan parfümün kokusuyla önce siz büyüleneceksiniz, sonra da etrafınızdakiler büyülenecek.

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3. Uzun süre kalıcı: Sansiro 50 Ml No. K550 Parfüm

Boşuna binlerce lira ödemeyin: Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Hafif kokuları seven ve büyüleyici notalarla etrafındaki kendine hayran bırakmaktan hoşlanan kadınlar için harika bir önerimiz var sırada! Sansiro 50 Ml No. K550 Parfüm, uzun süreli kalıcılığıyla sizi kendine âşık edecek. Calvin Klein IN2U Parfüm'den esinlenilerek hazırlanan formül; pembe greyfurt, Sicilya bergamotu, Frenk üzümü yaprağı, kaktüs, vanilya, kırmızı sedir ve amber esanslarını mükemmel bir uyumla sunuyor. Özellikle yaz günlerinde fresh kokularla teninizi süslemek isterseniz bu parfümü denemenizde fayda var.

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4. Uygun fiyata mucize koku: Koton Pink Crystal Parfüm

Boşuna binlerce lira ödemeyin: Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Parfüm seçimlerinizde önceliğiniz ürünün uygun fiyatlı ve hoş kokulu olması ise Koton Pink Crystal Parfüm tam size göre! Victoria's Secret Bombshell'in muadili olarak anılan bu parfüm, çarkıfelek meyvesinin müthiş kokusuyla herkesi kendine bağlıyor. Gün boyu kalıcılığıyla da deneyenlerden tam not alan ürün, yüksek ücretler ödemeden harika bir koku arayanların favori adreslerinden biri.

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5. Büyüleyici esanslar: Zara Wonder Rose Eau De Toilette 90 Ml

Boşuna binlerce lira ödemeyin: Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Yüksek ücretler ödemeden harika kokular bulabilmek artık çok kolay. Dior J'Adore'un muadili olarak piyasaya çıkarılan Zara Wonder Rose Eau De Toilette 90 Ml de onlardan biri! Cazibeli görünen ve eğlenceyi seven kadınlar için özel olarak hazırlanan bu ürünün içerisinde şeftali, kırmızı meyve notaları ve tutti frutti esintileri yer alıyor. Âdeta bir meyve kokteyli olan koku, vanilya ve Hindistan cevizinin kremsi notalarıyla harmanlandığında ortaya büyüleyici bir parfüm çıkıyor.

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6. Ferahlatıcı yaz kokusu: Nuxe Sun Eau Delicieuse Parfumante

Boşuna binlerce lira ödemeyin: Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Nuxe Sun Eau Delicieuse Parfumante; yaz aylarında kullanabileceğiniz, ferahlatıcı kokulardan biri. Hem yaz mevsiminin dopdolu enerjisini yansıtan hem alt notalarında odunsu kaşmir ve amber kokularını taşıyan ürün, aynı zamanda Bronze Goddess'in de muadili! Kalıcılık konusunda ise yine kokusu kadar başarılı olan parfüm, renkli tasarımıyla da içinizi açacak.

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7. Baharatlı kokuları sevenlere: BARGELLO 122 Kadın EDP Oriental 50 ml Parfüm

Boşuna binlerce lira ödemeyin: Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Dünya markası hâline gelmiş parfümlerin muadillerini arayanlar için harika bir öneriyle daha geldik. BARGELLO 122 Kadın EDP Oriental 50 ml Parfüm; Hugo Boss Intense'in içeriğinden esinlenerek hazırlanmış, müthiş bir koku. Parfüm; yasemin çiçeği, şeftali, gül, vanilya ve sandal ağacı notalarından oluşuyor. Böylece kokuda kremsi ve çiçeksi esansların baskınlığı ön plana çıkıyor.

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8. Saflığın ve duruluğun simgesi: FARMASI BIANCA 50 Ml Kadın Parfümü

Boşuna binlerce lira ödemeyin: Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Sırada Farmasi'nin en çok tercih edilen kokularından biri var: FARMASI BIANCA 50 Ml Kadın Parfümü! Kadınsılığını saf duygularla dışa vurmak isteyen kadınlara hitap eden ve Calvin Klein Beauty'ye benzeyen koku, içinizdeki taze duyuları gün yüzüne çıkarır. Yasemin, zambak, beyaz çiçek kokuları; baharatlı notaları, amber ve sedir ağacı esanslarını bir araya getiren parfüm; her zaman duruluktan yana olanların vazgeçilmezi hâline geliyor.

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9. Özel anlarınız için hoş bir detay: Oriflame Possess The Secret EDP Parfüm

Boşuna binlerce lira ödemeyin: Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Çoğu kişinin aşk yaşadığı Lady Million kokusunun muadili olan Oriflame Possess The Secret EDP Parfüm, etkileyici kokusuyla herkesi büyülemenize yardımcı olur. İskandinav mitolojisinin güçlü kadını Idunn'dan ilham alan mükemmel koku, altın elma notasıyla "kadınsı ve baştan çıkarıcı" olarak tanımlanıyor. Şişe tasarımında da mitolojiye ithafen özel dokunuşlar barındırması, kokunun daha havalı bir hâle gelmesini sağlıyor.

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10. İkonik kokulardan: Avon Cherish Eau De Kadın Parfüm

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Avon Cherish Eau De Kadın Parfüm, kadınların en sevdiği kokulardan biri! Christian Dior Miss Dior muadili olarak piyasada yer alan kokuda çiçeksi ve kremsi esanslar ön plana çıkıyor. Parfümün formülünde kullanılan pembe biber, ürüne çarpıcılık katarken temel notalardaki beyaz misk ve sandal ağacı ise pudramsı bir kokunun elde edilmesini sağlıyor. Sıcak ve enerjik olarak tanımlanan parfümün şık tasarımlı şişesi de kokusunun kadınsılığını tamamlıyor.

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