Bu bahar arka bahçesini, terasını yeniden dekore etmek isteyenler için en güzel mobilya parçaları

Yaşam alanınızı konforlu hâle getirmek, mental olarak daha iyi hissetmenizi sağlar. Isınan havalarda bahçenizi ya da terasınızı keyifli bir oturma alanına çevirebilirsiniz. Uygun mobilyalar, sandalyeler, bitkiler ve daha birçok ürünle bu alanları baştan yaratabilirsiniz. Sevdiklerinizle keyifli vakitler geçirebilir ve güzel anılar biriktirebilirsiniz. Gelin, terasınızı ya da arka bahçenizi farklı bir havaya sokacak ve vakit geçirmekten asla sıkılmayacağınız bir alana dönüştürmenize yardım edecek ürünleri hep beraber inceleyelim!

1. Çocukların eğlenebileceği bir alan oluşturun

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Arka bahçenizde ya da terasınızda çocuklarınıza uygun eğlenceli alanlar oluşturabilirsiniz. Böylece sevdiklerinizle keyifle sohbet ederken çocuklarınız da gözünüzün önünde eğlenceli dakikalar geçirebilir. Prestij Salıncak'ı dayanıklı yapısı ve sayesinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ahşap malzemesiyle ön plana çıkan salıncakta bebeğinizin rahat etmesi için yumuşak yastıklar bulunur. Dayanıklı malzemeden üretildiği için teras ya da bahçenizde uzun yıllar kullanabilirsiniz. Çok renkli tasarımıyla bebeklerin dikkatini çeker ve keyifli dakikalar geçirmelerine yardımcı olur. Önündeki koruma sistemi sayesinde bebeğinizi düşmekten korur. Böylece bebeğinizi gönül rahatlığıyla içinde bırakabilir ve sevdiklerinizle sohbet edebilirsiniz.

2. Modern tarzı Sevenstyle Conforclass Koltuk Takımı'yla yakalayın

Teras ya da arka bahçenizi kullanışlı bir koltuk takımıyla daha şık hâle getirin! Ahşap malzemeyle üretilen Sevenstyle Conforclass Koltuk Takımı, beyaz minderleriyle dikkat çeker. Kaliteli materyali sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz. El işçiliğiyle üretilen koltuk takımı, konforlu kullanım sunar. Farklı tasarımıyla ön plana çıkan koltuk takımında 2 adet tekli, 1 adet 2'li koltuk ve orta sehpa yer alır. Böylece tek ürünle oturma, dinlenme ve yemek yeme alanı oluşturabilirsiniz. Kolay kurulumu sayesinde dakikalar içerisinde konforlu hayatın tadını çıkarabilirsiniz.

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3. Teras salıncağıyla rahat bir ortam oluşturun

Altınoluk Hamak Makrome Kare Salıncak'ı terasınızda ya da arka bahçenizde kullanabilirsiniz. 120 kg taşıma kapasitesine sahip salıncağa iki kişi aynı anda oturabilir. Akşam saatlerinde müzik eşliğinde uzanarak keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Kurulumu oldukça basit makrome salıncağı tavana takabilir ve dakikalar içinde hazır hâle getirebilirsiniz. 140 cm yüksekliğe sahip ürünü sağlam yapısı sayesinde uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Farklı yastıklar koyarak salıncağı daha konforlu hâle getirebilirsiniz. Püskül detayları ile dikkat çeken salıncak, terasınızda farklı bir havanın hâkim olmasını sağlayacak!

4. Şık halılar tercih ederek terasınızı daha dikkat çekici hâle getirin

Terasınızda konforu arttıracak ürünleri tercih etmek istiyorsanız Ayyıldız Dış Bahçe Halısı'na göz atabilirsiniz. Hasır görünümlü halı, şıklığı terasınıza taşır. Çift bordür tasarımıyla ön plana çıkar. İnce yapısı sayesinde yaz aylarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde rengini uzun süre kaybetmez. Hemen her mobilyaya rahatlıkla uyum sağlayan halı, antistatik ve antibakteriyel özelliğinin yanı sıra leke, toz, kir de tutmaz. Bu sayede kolay temizlenir. Son dönemin modasına ayak uydurmak istiyorsanız 8 farklı boyutu bulunan ürüne mutlaka şans vermelisiniz!

5. Terasınızda enfes yemekler yapmak için Tekerlekli Mangal'ı kullanabilirsiniz

Terasta sevdiklerinizle mangal keyfi yapmak istiyor ve nasıl bir ürün tercih edeceğinize karar veremiyorsanız Tekerlekli Mangal tam size göre! Ahşap ve metalin bir arada kullanıldığı mangal hem lezzetli yemekler pişirmede işinize yarar hem oldukça şık bir duruş sergiler. Tekerlekleri sayesinde dilediğiniz yere taşıyabilir, sevdiklerinizle paylaşacağınız birbirinden leziz yemekleri kolayca hazırlayabilirsiniz. Kenarlarındaki ahşap bölüme maşa, tabak, bardak ya da pişireceğiniz etleri koyabilirsiniz. Bu sayede sürekli malzeme almak zorunda kalmadan günün tadını çıkarabilirsiniz. Alt saklama alanına ise pişirdiğiniz etleri koyarak sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz.

6. Bitkilerle terasınızı renklendirebilirsiniz

Bitkilerle teras ve bahçenizi içinizi açacak, rengârenk hâle dönüştürmeye ne dersiniz? Çiçeklerin gücünden faydalanarak terasınızın ambiyansını değiştirebilir ve güzel bir ortam oluşturabilirsiniz. Yuvarlak tasarımıyla modern tarza uyum sağlayan Linglan Çiçek Saksıları, 6 tane saksı yeri olan ahşap ve metal malzemesiyle ön plana çıkar. Şık tasarımıyla bahçenizde de dikkat çekecek saksılara sevdiğiniz çiçekleri dikebilirsiniz. Hafif ve kolay taşınabilir olduğu için dilediğiniz yere koyabilirsiniz. Küçük alanlar için kurtarıcı niteliğindeki Linglan Çiçek Saksıları ile kendinize özel bir köşe de oluşturabilirsiniz.

7. Armut koltuklarla terasınızda rahat bir alan oluşturabilirsiniz

Armut koltuklarla terasınızın bir kısmını sohbet köşesine çevirebilirsiniz. Gri renkli Pufumo Aktif Armut Koltuk, hemen her tasarıma uyum sağlar. Kenarındaki eşya koyma bölümüne okuduğunuz kitabı, müzik çalarınızı, dergilerinizi ve daha birçok ürünü koyabilirsiniz. Sökülme ve yırtılmalara dayanıklı olduğu için bahçenizde de tercih edebilir, yaz akşamlarında huzurlu dakikalar geçirebilirsiniz. Yumuşak dokusu sayesinde vücudunuzun şeklini alır. Ergonomik tasarımı ve konforlu kumaşı sayesinde uzun süre otursanız bile rahatsızlık hissetmezsiniz. Kendinize özel, konforlu dinlenme alanınızı Pufumo Aktif Armut Koltuk'la oluşturabilirsiniz.

8. Terasınızı zarif ampullerle aydınlatabilirsiniz

Dekoratif ışıklar kullanmayı seviyorsanız terasınızda da kullanarak farklı bir hava oluşturabilirsiniz. Güneş enerjisiyle çalışan LE Güneş Enerjili Işık Zinciri, tasarruf yapmanızı sağlar. Terasınızı ya da bahçenizi boydan boya bu dekoratif ürünle donatabilirsiniz. Çalışırken priz ya da pile ihtiyaç duyulmadığı için dış mekânlarda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. USB kablosu ile güneşsiz ya da yağmurlu günlerde şarj ederek de kullanabilirsiniz. Yağmurdan etkilenmeyen yapısı sayesinde terasınızda sevdiklerinizle yağmurlu günlerin tadını çıkarabilirsiniz. Otomatik açma kapama özelliği olduğu için geceleri otomatik olarak yanar, gündüzleri de kapanır. 4 farklı aydınlanma modu arasından güne uygun ışıklandırmayı yapabilirsiniz.

9. Terasta güzel bir akşam yemeği için şık masa takımlarını kullanabilirsiniz

Bahex Bambu Pro Masa Takımı, sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmenizde yardımcı olur. Rattan masa takımı sayesinde bahçe ve terasınızda kullanışlı bir alan oluşturabilirsiniz. Konforlu sandalyeleriyle rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz. Dış mekân şartlarına uygun malzeme kullanıldığı için masa takımını gönül rahatlığıyla teras ya da bahçenizde bırakabilirsiniz. Bir adet masa ve 6 adet sandalye bulunan takım dayanıklı olduğu için uzun yıllar size eşlik eder. Yerden tasarruf etmek istediğinizde sandalyeleri üst üste koyabilirsiniz. Rahatlığı ve şıklığı Bahex Bambu Pro Masa Takımı ile yakalayabilirsiniz.

10. Sıcak günlerde de rahatlıkla terasınızda oturabilmek için Sekey Güneş Şemsiyesi'ni tercih edebilirsiniz

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Sıcak günlerde güneşten etkilenmemek ve bahçenizde güzel vakit geçirmek istiyorsanız Sekey Güneş Şemsiyesi'ni kullanabilirsiniz. Sap kısmı plastikten üretilen şemsiye, güneş ışınlarına karşı koruma sağlar. Kurulum kolaylığı sayesinde dakikalar içinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Kolay temizlendiği için bakımı sizi yormaz. İstediğiniz zaman sökebilir ve tekrar kurabilirsiniz. Volanlı şerit kenarlı tasarımıyla hemen her mobilyaya uyum sağlar. 195 cm yüksekliğe sahip şemsiye, sıcak yaz günlerinde konfor sunar. Rahatça bükülebilir ve güneşin konumuna göre şemsiyeyi ayarlayabilirsiniz. Ürünle en sıcak günlerde bile bahçe ve terasınızın tadını çıkarabilirsiniz.