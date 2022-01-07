Bu belirtiler görüldü! Brezilya'da Omicron'dan ilk ölüm

Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron kaynaklı ölümler gelmeye devam ediyor. Brezilya'da öksürük ve solunum yetmezliği gibi belirtiler gösterdiği belirtilen 68 yaşındaki bir kişinin Omicron'dan hayatını kaybettiği açıklandı. Aşı takvimini tamamlamış kişinin kronik akciğer ve yüksek tansiyon hastalığı bulunduğu aktarıldı.

BREZİLYA'DA OMICRON'DAN İLK ÖLÜM

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan habere göre, ülkenin Goias eyaletine bağlı Aparecida de Goiania kentinde Omicron varyantına yakalanan 68 yaşındaki kronik hastalıkları bulunan kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Hastanın 20 Aralık'ta öksürük ve solunum yetmezliği gibi belirtiler gösterdiği, 6 gün sonra yoğun bakıma alındığı ve 27 Aralık'ta hayatını kaybettiği duyuruldu.

KRONİK AKCİĞER VE YÜKSEK TANSİYON HASTASI

Böylece, Latin Amerika bölgesinde Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümün Brezilya'da görüldüğü, Kovid-19'a karşı 3 doz aşı uygulanan hastada, kronik akciğer ve yüksek tansiyon hastalığı bulunduğu belirtildi.

İLK VAKA 30 KASIM'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 265 Omicron vakası tespit edilirken Omicron şüphesiyle 520 vaka analiz aşamasında bulunuyor.

Ülkede Omicron varyantı ilk kez 30 Kasım 2021'de görülmüş, Latin Amerika'da tespit edilen ilk Omicron vakası olarak kayda geçmişti.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da, 619 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 22,3 milyon kişide saptandı.

Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

