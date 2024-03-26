Bu tarifle tuvaletten asla çıkamayacaksınız! 3 günde bağırsak temizleyen hurma kürü

Bağırsakların sağlıklı işleyişi, genel vücut sağlığımız için hayati önem taşır. Bazen sindirim sistemi yavaş çalışabilir ve bu da rahatsızlık hissi yaratabilir. İşte bu noktada, 3 günde bağırsakları temizleyen hurma kürü devreye giriyor. Bu kür, içeriğinde bulunan lifler sayesinde sindirim sistemini harekete geçirir ve bağırsakları temizler. Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın paylaştığı hurma kürü tarifi haberimizde.

BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN HURMA KÜRÜ

Tarif için gerekli malzemeler:

2 tane hurma

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1/2 çay kaşığı toz tarçın

200 ml sade kefir

Tüm malzemeleri sırasıyla bir kaba alın. Daha sonra hepsini blendırdan geçirin. Bu hurma kürünü 3 gün boyunca akşam yatmadan 1 saat önce tüketin. Kısa süre içerisinde bağırsakları boşaltmada olan etkisini göreceksiniz.

Not: Hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olanlar tüketmemelidir.







