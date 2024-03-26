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    4. Bu tarifle tuvaletten asla çıkamayacaksınız! 3 günde bağırsak temizleyen hurma kürü

    Bu tarifle tuvaletten asla çıkamayacaksınız! 3 günde bağırsak temizleyen hurma kürü

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.03.2024 10:05
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    Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın temel bir göstergesidir. Doğru beslenme alışkanlıkları bu dengeyi korumak için hayati öneme sahiptir. Bazen bağırsaklarımızı doğal yollarla temizlemek isteyebiliriz. İşte tam da bu noktada, 3 günde bağırsakları temizleyen hurma kürü devreye giriyor. Bu kür, içeriğinde bulunan lifler ve doğal şekerler sayesinde sindirim sistemini harekete geçirir ve bağırsakları temizler.

    Bağırsakların sağlıklı işleyişi, genel vücut sağlığımız için hayati önem taşır. Bazen sindirim sistemi yavaş çalışabilir ve bu da rahatsızlık hissi yaratabilir. İşte bu noktada, 3 günde bağırsakları temizleyen hurma kürü devreye giriyor. Bu kür, içeriğinde bulunan lifler sayesinde sindirim sistemini harekete geçirir ve bağırsakları temizler. Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın paylaştığı hurma kürü tarifi haberimizde.

    BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN HURMA KÜRÜ

    KETEN TOHUMLU İÇECEK

    Tarif için gerekli malzemeler:

    hurma3

    Tüm malzemeleri sırasıyla bir kaba alın. Daha sonra hepsini blendırdan geçirin. Bu hurma kürünü 3 gün boyunca akşam yatmadan 1 saat önce tüketin. Kısa süre içerisinde bağırsakları boşaltmada olan etkisini göreceksiniz.

    Not: Hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olanlar tüketmemelidir.

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