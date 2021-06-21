Bu ürünlerle evinizin ustası olun

Geçmişte alet edevat sayısı azdı, marifet biraz da ustanın parmaklarına kalıyordu. Ta ki teknoloji hayatımızın her alanına girene kadar. Artık öyle ürünler var ki, eve usta çağırmadan her şeyi kendi başınıza yapabiliyorsunuz. Ayrıca bunu yaparken fazla güç harcamanıza da gerek yok. Bu aletler, sizi usta yapmaya yetecek kadar kullanışlı! Gelin, sizi evinizin ustası yapacak ürünlerin keşfine çıkalım…
Bir takım çantası, ustanın olmazsa olmazıdır. Darbeye dayanıklı kopolimer malzeme ile yapılan bu çantanın geniş hacme sahip kapaklarında şeffaf organizerler bulunmakta. Bu da bizler için daha ergonomik bir alan demek. Yanmaz yapısı ile ufak kazaları da çok kolay bir şekilde atlatabilen bu çantayı kaçırmayın!
Mano çekmeceli kutu, hobi amaçlı küçük parçaları, ekipmanları organize edip, korumaya ve düzenlemenize yardımcı olacak bir ürün. Birbirine kolayca geçebilen çekmeceli kutular, çalışma alanınızı rahatlatarak size daha geniş bir kullanım alanı sağlayacak. Renk ve model seçeneğiyle, çalışma ve kullanım alanınıza en uygun modeli seçerek profesyonel bir görünüm sağlayabilirsiniz de.
Bu takım çantası, kelimenin tam anlamıyla muhteşem! Şu görüntü bile düzen seven insanları hazzını doruklara çıkarmıştır! İçinde her türlü aleti saklayabilen Mannesmann 89 Parça Premium Ev Alet Çantası’nın sol bölümünde penseler, İngiliz anahtarı ve şerit metre; orta kısımda lokma takımı, çekiç, testere ve su terazisi; sağ bölümünde ise çok çeşitli tornavidalar bulunuyor.
Civtec 312 parçalık vida ve dübel seti bir evde yada işyerinde ihtiyaç duyulabilecek işe yarayan en uygun ürünleri içeriyor. Bu vidallarla sunta, MDF, yumuşak ve sert ağaç türleri gibi birçok çeşit malzemede kolay ve deformasyonsuz montaj yapabilirsiniz. Ayrıca plastik dübeller beton, masif tuğla, boşluklu tuğla alçı panel ve beton malzemelerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu harika sete, Amazon ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz!
WD-40 Çok amaçlı pas sökücü, hayatınıza aniden girmiş veya unutmuş olduğunuz paslı ürünlerin size geri kazandırımını sağlayacak. Bu da demek oluyor ki, paslanmış ürünleriniz artık çöpe gitmeyecek.
Evinizin en temel ihtiyaçlarımızdan biri matkap. Elbette matkapların çok çeşidi var. Alt maddelerde bazılarından bahsetmeye çalışacağız. 550W gücüyle Bosch Professional Gsb 550 Darbeli Matkap, pratik darbe fonksiyon değiştiricisi sayesinde, farklı amaçlar için çift modlu çalışma özelliğinden faydalanarak hem delme hem de vidalama gibi uygulamaları da gerçekleştirebilirsiniz.
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RHION 18W çift akülü şarjlı vidalama matkabı, 15 pozisyonlu ayarlanabilir tork kontrolü sayesinde çeşitli malzeme türlerine kesintisiz vidalama yapabiliyor. Parlak beyaz LED ışığı ile görünürlüğü arttıran RHION 18W çift akülü vidalama matkabı büyüleyici bir alet.
Ergonomik ve kompakt yapısı ile Bosch Professional GKS 12V-26 Akülü Daire Testere önüne çıkan tüm engellerin üstesinden gelebilen bir ürün. Şarj edilen bir pil yardımıyla çalışan 180W’lık bu alet, ahşap doğrama ve monte süreçlerinde tüm ihtiyaçlarınıza çözüm üretecektir.
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Einhell TC-RH 800 E, kırıcı-delici, darbeli delme, keskileme ve sabit keskileme gibi yeteneklere sahip bir ürün. El tutamağı ve tasarımı sayesinde size kullanım kolaylığı sağlayacağına emin olabilirsiniz!
Uç seti eklemden listeyi tamamlayamazdık. Ahşap Delme Ucu: 4/6/8, beton Delme Ucu: 5/6/8, 25 mm uçlar ve 60 mm uzatma adaptörü bulunan Bosch Beton Matkap Ucu Ve Vidalama Seti, her ihtiyacınızı karşılayacak.
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