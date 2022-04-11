Bu yaz fit olmaya şimdiden karar vereceklere altın değerinde tavsiyeler

Sağlıklı, güzel, fit bir vücuda sahip olmak için emek ve zaman harcamalısınız. Yaklaşan yaz aylarına fit girmek için şimdiden beslenmenize dikkat etmeye ve spor yapmaya başlamalısınız. Fazlalıklarınızdan kurtulmak için hangi spora başlamanız gerektiğini bilmiyor ya da kullanmanız gereken ürünlere bir türlü karar veremiyorsanız dert etmeyin. Sizin için birbirinden güzel ürünleri inceledik. Hazırsanız başlayalım!

Sizi hangi spor mutlu ediyor, önce ona karar vermelisiniz

Fit görünmek herkesin hayali. Bunun için iki şeye çok dikkat etmek gerekiyor: beslenme ve spor. Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturarak kalori alımını vücudunuza uygun şekilde kısıtlayabilir ve yağ yakımını destekleyebilirsiniz. Spor ise fit görünmenin olmazsa olmaz diğer unsuru. Fazla kilolardan kurtulmak, vücudu şekillendirmek için mutlaka bedeninize ve seviyenize uygun sporları tercih etmelisiniz. Eğer daha önce spor yapmadıysanız yürüyüş, hafif tempolu koşu, pilates, yüzme ya da yoga gibi sporları tercih edebilir, başlangıç seviyesine uygun hareketleri spor rutininize ekleyebilirsiniz. Eğer daha önce spor yaptıysanız ancak uzun bir ara verdiyseniz yine de kendinizi başlangıç seviyesinde olarak düşünmeli ve vücudunuzu fazla yormamalısınız. "Zaten düzenli olarak spor yapıyorum." diyorsanız o zaman mümkünse kişisel antrenörle vücudunuzu şekillendiren ve daha fazla kalori harcamanızı sağlayacak ileri seviye hareketlere geçebilirsiniz. Tabii bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli şey, vücudunuza uygun sporu seçmek. Örneğin koşu hemen hemen tüm kasları çalıştıran harika bir spor. Ancak diz bağlarınızda problem varsa size uygun olmayabilir. Ayrıca seçtiğiniz sporun mutlu hissettirmesi de önemli. Her spor size iyi gelmeyebilir. Hangi sporun sizi daha çok mutlu ettiğini deneyerek keşfedebilirsiniz. Tüm bunların yanında bol su içmeyi de unutmamanız gerekiyor. Su hem vücutta biriken ödemin atılmasına hem sağlıklı bedene kavuşmanıza yardım eder. Bu nedenle su içmeyi de mutlaka alışkanlık hâline getirmelisiniz.

1. Yaz aylarına fit girmek için koşabilirsiniz

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Koşu sporuyla yaz ayına fit girebilirsiniz. Yağ yakım işlemini hızlandıran koşu sporu sayesinde fazlalıklarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Koşu, tüm kas gruplarını çalıştırmanıza yardımcı olur. Siz de koşuya başlamak ve yaza fit bir vücutla girmek istiyorsanız spora uygun ayakkabıya sahip olmalısınız. Ürün seçmekte zorlanıyorsanız Adidas STRUTTER Koşu Ayakkabısı'nı tercih edebilirsiniz. Kalın taban tasarımıyla koşu sırasında ayaklarınızın ihtiyaç duyduğu konforlu alanı sunar. Zemini sağlam şekilde kavrayan alt tabanı, ıslak zeminlerde rahat hareket etmenizi sağlar. Bağcık kapaması ise ürünü ayağınıza göre ayarlamanıza yardımcı olur.

2. Esnek beden ve düzgün bir duruş için yoga yapabilirsiniz

Bel ve sırt ağrılarınızdan kurtulmak, yaza kilo vermiş olarak girmek istiyorsanız yoga yapabilirsiniz. Kaslarınızın açılmasını ve vücudunuzun esnemesini sağlayan yoga, sindirim sisteminizi düzenler. Ayrıca nefes kontrolüne de yardımcı olur. Yoga yapmak için esnek ve spora uygun tayta sahip olmalısınız. Superstacy Spor Tayt, yumuşak ve esnek yapısı sayesinde spor esnasında rahat hareket etmenizi sağlar. Nefes alan kumaşıyla kuru ve serin tutar. Yüksek bel tasarımı, karın bölgesindeki fazlalıklarınızı kapatmanıza yardım eder. Zarif duruşuyla göz dolduran ürünü dilerseniz günlük kombinlerinizde de tercih edebilirsiniz.

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3. Tüm kaslarınızı çalıştırmak ve kas kütlenizi artırmak için yüzebilirsiniz

Yaz ayları yaklaşırken fazla kilolarınız canınızı mı sıkıyor? Yüzme ile kısa sürede fazlalıklarınızdan kurtulurken kaslarınızın daha belirgin hâle gelmesini de sağlayabilirsiniz. Ayrıca yüzme sayesinde vücudunuz esneklik de kazanır. Yüzme sporu için iyi bir mayoya ihtiyacınız olabilir. Mayo seçerken vücut yapınıza uygun olmasına ve hareketlerinizi kısıtlamamasına dikkat etmelisiniz. Arena Mayo, fileli dokusuyla su direncini hissedilir şekilde artırır. Bu sayede daha rahat yüzebilirsiniz. Yumuşak dokusu konforlu kullanım sunar. Özel malzemesi sayesinde klora karşı direnç gösterir. 3 farklı rengi bulunan mayo, PVC içermez.

4. Bölgesel çalışmak için dambıl kullanabilirsiniz

Yaz aylarına fazlalıklarından kurtularak girmek herkesin hayali. Siz de kilo vermek ve şekilli vücutla yaza girmek istiyor ama spor salonuna gidecek zaman bulamıyorsanız üzülmeyin. USR ADS Ayarlanabilir Dambıl ile evinizde kol, omuz ve göğüs kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Hem kilo verebilir hem daha şekilli bir vücuda kavuşabilirsiniz. 15 farklı ağırlık seçeneği bulunan ürünü seviyenize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece her kas için farklı ağırlıkları tercih edebilirsiniz. Ürün toplamda 24 kg ağırlığa sahip. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

5. Sırt bel ve ağrılarından kurtulmak için pilates yapabilirsiniz

Pilates yaparak hem esneklik kazanmak hem fazlalıklardan kurtulmak mümkün. Bel ve sırt ağrılarını azaltmaya yardımcı olurken duruşunuzun düzelmesini de sağlar. Böylece daha dik ve düzgün bir duruşa kavuşabilirsiniz. Ayrıca pilates, kemik yoğunluğunuzu artırır ve kaslarınızın güçlenmesine katkıda bulunur. Siz de yaz aylarına fit bir görünümle girmek için pilatese başlamak istiyorsanız iyi bir pilates topuna sahip olmalısınız. Delta Elite Ds Pilates Topu, dayanıklı yapısı sayesinde spor esnasında ihtiyaç duyduğunuz desteği sunar. Sağlam materyallerden elde edilen ürün, uzun süre size eşlik eder.

6. Sağlık bir şekilde zayıflamak için yürüyüş yapabilirsiniz

Dayanaklılığınızı artıracak ve fazla yağlardan sizi kurtulacak bir spor arıyorsanız yürüyüşü tercih edebilirsiniz. Bel çevresinde oluşan yağları düzenli yürüyüşle azaltıp yok edebilirsiniz. Yürüyüş sırt ağrılarının azalmasını sağlarken aynı zamanda kalp ve solunum sistemini de destekler. Ağırlık kaldırmadan vücudunuzun daha diri ve fit görünmesini sağlayabilirsiniz. Güvenli yürüyüş için batona sahip olmalısınız. Demeras Yürüyüş Batonu, teleskopik özelliğiyle boyunuza uygun şekilde ayarlanabilir. EVA ve mantar sap kısmı, ergonomik tasarımıyla konforlu kullanım sunar. %80 karbon elyaftan oluşan ürün, darbeleri emer. Yürüyüş sırasında yokuş çıkarken daha rahat hareket etmenizi sağlar.

7. Yogayla vücut esnekliğinizi arttırabilirsiniz

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Yoga sayesinde spor salonuna gitmeden boş zamanlarınızda vücudunuzu etkili şekilde çalıştırabilirsiniz. Bel ve sırt ağrılarının azalmasına yardımcı olan yoga, esnek, şekilli vücuda kavuşmanızı sağlar. Evde yoga yapabilmeniz için iyi bir yoga matına ihtiyacınız olabilir. Mat seçerken karar veremiyorsanız CrossPrime NBR Yoga Matı'na göz atabilirsiniz. 10 mm kalınlığa sahip ürün, yoga yaparken konforlu bir ortam oluşturur. Kaymaz özelliğiyle pozları rahatça yapmanızı sağlar. NBR malzemeden üretilen mat; DNOP, BBP, DEHP ve DINP içermez. Ürünü aynı zamanda pilates ve fitness için de tercih edebilirsiniz.

8. Pilatesle hayalini kurduğunuz vücut hatlarına kavuşabilirsiniz

Yaz aylarına fit girebilmek için pilates iyi bir tercih olabilir. Hem esneklik kazanabilir hem vücudunuzu şekillendirebilirsiniz. Pilatesin yanı sıra fitnessta da kullanabileceğiniz, 11 ila 15 kg direnç aralığındaki MUSCLECLOTH Direnç Bandı'yla tüm kas gruplarını çalıştırabilirsiniz. Direnç bandını kullanarak yapacağınız hareketler, üst ve alt vücudun dayanaklığının artmasına yardımcı olur. Orta sert seviyedeki ürün 75 cm uzunluğunda olduğu için ihtiyacınıza uygun şekilde kullanabilirsiniz. Direnç bandını makinede yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Dayanıklı ve esnek yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.