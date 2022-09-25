Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'altılı masa' çıkışı! "Cumhurbaşkanımız artık 'helalleşelim' diyebilmelidir"

AK Parti'ye yönelik çıkışlarıyla zaman zaman gündeme gelen Bülent Arınç, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Arınç, parti liderlerinin çıkışlarıyla hareketli günler yaşayan 'altılı masa' için "Elbette birbirinden farklı 6 partinin, liderlerinin bir araya gelmesi siyaset açısından kazanım, Türkiye demokrasisi açısından kazanım" ifadelerini kullandı ve "6 partiyi bir araya getirmek anlamlıdır, önemlidir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Adalet Yürüyüşü’nden bu yana söylemleri ile siyaset yapma pratikleri ve partiyi dönüştürme çabasını ben Türkiye için çok faydalı görüyorum. Bakın bu sadece CHP için değil daha çok Türkiye için faydalı" sözleriyle değerlendiren Arınç, AK Parti'nin helalleşmeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek "Artık helalleşelim diyebilmelidir cumhurbaşkanımız. Bu yapılırsa kesinlikle oy vermem diyenler bile oy verir" şeklinde konuştu. İşte Arınç'ın o açıklamaları...

"İYİ BİR MUHALEFETE DE İHTİYAÇ VAR"

Arınç, Politikyol'dan Murat Aksoy'un "6’lı masanın bir araya gelmesi siyasi açıdan anlamı var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Elbette birbirinden farklı 6 partinin, liderlerinin bir araya gelmesi siyaset açısından kazanım, Türkiye demokrasisi açısından kazanım. Çünkü demokrasinin iyi işleyişi için iyi bir iktidar kadar iyi bir muhalefete de ihtiyaç vardır. O da seviyeli muhalefet yapmak, doğruya doğru, yanlışa yanlış demek. Yanlışı gösterirken de bunun doğrusu budur demekle olur. Sadece iktidar eleştirisi muhalefet değildir. Bunu yapıyorlar, yapmıyorlar onu kamuoyu takdir edecektir.

Bu açıdan onları değerlendirmem yanlış anlaşılabilir ama bir gözlemci olarak şunu söyleyelim. 6 partiyi bir araya getirmek anlamlıdır, önemlidir. Sonuçta yeni sistemde ittifaklar var. Bir tarafta Cumhur İttifakı var diğer tarafta Millet İttifakı. Şimdi bu 6’lı masa ile bu ittifak genişlemeye çalışıyor. Ve bir adayda uzlaşmak durumundalar."

"KILIÇDAROĞLU PARTİYİ DÖNÜŞTÜRÜYOR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'altılı masa'da bir adım önde görülmesini değerlendiren Arınç şunları söyledi:

"Kemal Bey’i ben 2002’den beri tanıyorum. Onun özellikle son beş yılda, Adalet Yürüyüşü’nden bu yana söylemleri ile siyaset yapma pratikleri ve partiyi dönüştürme çabasını ben Türkiye için çok faydalı görüyorum. Bakın bu sadece CHP için değil daha çok Türkiye için faydalı. Sonuçta bizim kesimde bir CHP, bir CHP zihniyeti algısı var. Bizim siyasi ömrümüz bu zihniyetle mücadeleyle geçti.

Biz tek parti döneminde CHP’nin yaptıklarını anlatan dergilerle, kitaplarla büyüdük. Şimdi o dönemin CHP’sini savunacak az sayıda isim çıkacaktır ama bu bizim kesimler için bir gerçek. Bence bu gerçeği Kemal Bey çok iyi gördü ve partisini dar bir kitle partisi olmaktan çıkarıp daha geniş kesimlerle barıştırmayı hedefledi. Ki doğru da yaptı.

Bu ülkede çok eski değil 2007’de Cumhuriyet Mitingleri yapıldı, e-muhtıra verildi, 367 rezaleti yaşandı. Bütün bunların geride kalması geriyor ve şimdi Kılıçdaroğlu o parti dönüştürüyor.

Ben bütün bunları CHP’den çok Türkiye’de siyasi iklimin yumuşaması için tarihi önemde görüyorum. Bu dönüşüm oya nasıl yansıyacak bilmiyorum ama önemsiyorum. Mesela onun helalleşme çağrısı…

KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞME ÇAĞRISI: HEPİMİZİN BUNA İHTİYACI VAR

Bence çok değerli. Türkiye için çok olumlu. CHP’nin kendi tarihiyle yüzleşmesi kadar, toplumsal barışma için de olumlu. Elbette bu 1946 öncesi CHP’nin yaptıklarını kapsayacak bir helalleşme olmaz ama en yakın tarihten başlayarak geriye giden bir çağrı olabilir. Ki bu yapılıyor. Başörtülülerle buluşuyor, hatalı politika izledik diyor. Kürtlerle buluşuyor, muhafazakârlarla buluşuyor. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı helalleşme çağrısının toplumda karşılık bulduğunu, il ziyaretlerinde görüyoruz. Ki bizim toplumun özü de bu. Biz evden ayrılırken helallik isteriz, uçağa binerken helallik isteriz. Özetle toplumum her kesiminin birbiriyle helalleşmeye ihtiyacı var.

Tam bu noktada parti içinden gelen helalleşme değil hesaplaşma, yargılama çağrıları o çağrıyı yapanı zorda bırakır diye düşünüyorum. Bu söylemler kararsızları yeniden Tayyip Bey’e yönelmesine yol açabilir. Elbette suç varsa hukuki süreç işleyecektir ama Türkiye’nin artık yakın geçmişteki travmalarla yüzleşmesi ve helalleşmesi lazım. Siyasetçisinden iş insanına hepimizin buna ihtiyacı var."

"YANLIŞLARIMIZ DA OLDU, KÖTÜ YAPTIKLARIMIZ DA"

AK Parti'nin de helalleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten Arınç şöyle devam etti:

"Bunu bizim de yapmamız lazım yani sayın cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanımız adına konuşmaya ya da hükümet icraatı yönetmeye talip olan insanların yapmaları gereken iklim değişikliği dediğim budur. Evet AK Parti döneminde iyi şeyler kadar son dönemde bazı olumsuzluklar da var. İşte helalleşme bunları kabul etme ve topluma el uzatmaktır. Topluma, bu kadar güzel şeyler yaptık ama yanlışlarımız da oldu, kötü yaptıklarımız da. Sen beni yüzde 50’lere getirdin, 21 senedir beni iktidar yaptın gel artık helalleşelim diyebilmelidir cumhurbaşkanımız. Bu yapılırsa kesinlikle oy vermem diyenler bile oy verir. Ben milleti tanıyorum, elli yıldır siyasetin içindeyim. Bunlar yapılmayacak şeyler değil.

Bunu şimdi CHP lideri yapıyor, eleştirmek yerine olumlu yanlarını görmek gerekir. Biz birbirimize düşman olamayız. Bu yüzden sadece helalleşme değil merhamet de lazım. Merhamet ve helalleşmek. Şu andaki toplumdaki en büyük eksik merhamettir. Helalleşmenin en büyük tamamlayıcısı merhamettir. Helalleşmek isteyen insana merhamet edecekseniz, helal olsun diyeceksiniz."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN O SÖZLERİ BENİ ÇOK İNCİTTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırgın olup olmadığı sorulan Arınç, şöyle konuştu:

"Doğrusu ben Cumhurbaşkanımızın bazı sözlerinin dışında bir vefasızlık görmedim. O sözleri beni çok incitmiştir ama biz kardeşlik hukuku içerisinde bunları her zaman hallediyoruz. Sanıyorum yeni AK Parti’yi yeni simalarla yeni bir sistem içerisinde götürmeye çalışıyor.

Son bir yıl içerisinde cumhurbaşkanımız 21. yılında parti ilk günden itibaren birlikte olduklarını ama partide kalanlardan –ki, bir tek ben varım- istifade etmek, onlara saygı duymak, onlara çevresinde yine bir akil insanlar olarak bulundurmak niyetinde. Bazı görüşmeler yaptığını biliyorum: Ben zaman zaman görüşüyorum. İşte en son Manisa’ya davet ettiğinde de gitmiştim."



