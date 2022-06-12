Bunu hiç beklemiyorlardı! Yakaladıkları balığın içinden cinsel ilişki oyuncağı çıktı: Gördüklerinde şok geçirdiler

ABD'nin Indiana eyaletinden iki balıkçı Richard Kesar ve Jon Hoop, büyük kahverengi seks oyuncağını evde balığı temizlerken fark etti. Başlangıçta onun biraz yumurta veya daha küçük bir canlı yuttuğunu varsaydılar. Ancak balığın şişmiş karnını dürttüklerinde, bir balığın yiyebileceği başka hiçbir şeye benzemeyen iki sert nesne hissettiler.

KESİP AÇMAYA KARAR VERDİKLERİNDE GERÇEKLE YÜZLEŞTİLER

Daily Star'ın haberine göre; Richard Kesar, “Tekneye bindiğimizde midesinin kocaman olduğunu fark ettik. Kesip açmaya karar verdik ve köpük top, bir balık parçası ve diğer nesneyi bulduk." dedi. "Diğer nesne" dediği şey aslında büyük bir cinsel ilişki oyuncağından başka bir şey değildi.

"Nasıl ve neden nehre düştüğü hakkında hiçbir fikrim yok" diyen Richard Kesar, önce üç yaşındaki kızının balığı temizlemesine yardım ettiğini de dile getirdi. Hoop çıkınca karıyla birlikte gülmeye başladığını, karısının hemen kızının gözlerini kapattığını ve bakışlarını başka yöne çevirdiğini belirtti.

Facebook'ta ilginç avın fotoğraflarını paylaşan Richard Kesar, balığın midesinden bunun çıkmasını beklemediklerini kaydetti. Kesar, cinsel ilişki oyuncağıyla poz vermeyi de ihmal etmedi.



