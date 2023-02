Bunu kimse beklemiyordu! Depreme soğuk hava eklenince oluşan manzarayı görenler gözlerine inanamadı

Büyük yıkıma ve on binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremler çeşitli noktalarda gerek yürek parçalayan gerekse hayretler içinde bırakan manzaralar oluşturdu. Her geçen gün birbirinden dikkat çekici bu manzaralar kameraya yansımaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Malatya’dan geldi. Kentte gece yarısında soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

DEV SARKITLARI GÖRENLER ŞAŞIRDI

Bu çerçevede hasarlı binaların önünde yaya geçişi kapatılırken, Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir bina da deprem sonrasında 4. katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu.

"SU AÇIK BIRAKILDI VEYA KOMBİ PATLADI"

Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu, “İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı, bu şekilde buz kitlesi oluştu” dedi.

(İHA)